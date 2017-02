Audi: sztrájk közelében a béralku

Bértárgyalással, majd egész napos sztrájkbizottsági üléssel folytatódott a hét első napjaiban az Audi vállalatvezetésének és szakszervezetének a programja. Tavaly november óta zajlanak a tárgyalások, egy kétórás figyelmeztető sztrájkon már túl vannak a felek, s mindenki tudja, a végtelenségig nem húzható a béralku.A Kisalföld úgy értesült, hogy az Audi-munkatársaknak tájékoztatót is kiadott a munkáltatójuk, amelyben leírják, miként kell viselkedni egy esetleges sztrájk alatt. Ezt az információnkat megerősítette a tegnap este kiadott szakszervezeti hírlevél is, amelynek megfogalmazói említést tesznek arról, hogy a sztrájkbizottság átbeszélte ezt a bizonyos tájékoztatót.A „sztrájkinfóban" szerepel az is, hogy tegnap délelőtt Peter Kösslertől is időpontot kaptak, vagyis vele tárgyaltak a sztrájkbizottság tagjai. Eddig a tárgyalások során – ahogy mindig is lenni szokott – a vállalatvezetés legfelsőbb szintjét a személyügyekért felelős igazgató jelentette. Az a tény, hogy ezúttal az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke is fogadta a szakszervezet delegációját, nyilván azt mutatja, hogy a helyzet komolyságát senki nem vonja kétségbe.Annyit lehet tudni, hogy „pénzügyi keretekben még nincs egyezség", s ma folytatódnak a bértárgyalások. A munkaadó ajánlata és a szakszervezet követelése között az a bizonyos olló az alapbéremelésnél nyílik szét: az előbbi ugyanis egységesen 30 ezer forintot ajánl minden munkatársnak, az utóbbi viszont 40 ezret kér 2017-re és 2018-ra. A béren kívüli juttatásban (2017-re 600 ezer, 2018-ra 620 ezer) úgy tűnik, meg tudnak állapodni, mint ahogy a lojalitásbónuszban is, amely a régóta dolgozó audis munkatársaknak az alapbérét egészítené ki.A szakszervezet legutóbb már kikérte tagjai véleményét, hogy a munkatársak döntő többségének 10 százaléknál magasabb emelést jelentő, újabb Audi-ajánlatot elfogadhatónak tartják-e, de a többség nemmel válaszolt.Elsősorban nyilván azoknak nem mindegy, hogy az egységes alapbéremelés mennyi lesz, akik nem régóta munkatársak; mert számukra a lojalitásbónusz nem hoz öt-tíz-tizenötezer forint pluszt, ahogy másoknak igen.A tárgyalások tehát folytatódnak, a Kisalföld pedig ahogy eddig is, úgy továbbra is nyomon követi a fejleményeket. Az Audi-béralku ugyanis nyilván kihat Győr iparának fizetéseire, így sok ezren (tízezren) várják, mi lesz a vége.A szakszervezet sztrájkbizottsága mindenesetre tegnap azt is kitárgyalta, hogy „egy sikertelen szerdai forduló következményeként milyen eszközökkel tudná elmozdítani a munkáltatót a jelenlegi álláspontjáról, ezért tovább folytatjuk a sztrájk feltételeinek egyeztetését is a munkáltatóval".

Kedden írtuk:

Adatok a szakszervezetről



- 2017-ben ez idáig 200-an csatlakoztak a több mint 7 ezres tagsághoz,



- a sztrájkfelhívást a Facebook-on 41 ezren látták,



- a sztrájkban gyakorlatilag a teljes délelőttös motorgyári műszak részt vett.

Az Audi Hungária Független Szakszervezet közölte keddi álláspontját, a szöveget vágatlanul közöljük:"Sztrájkbizottsági üléssel folytatta az Audi Hungária Független Szakszervezet a munkáját. Az egész napos gyűlésen természetesen átbeszéltük a munkáltató tájékoztatóját is, amiben már tényként állítja, hogyan kell viselkedni egy esetleges sztrájk alatt. Ebben a témában majd egy külön infóban is megismerhetitek a szakszervezet álláspontját!A délelőtt folyamán a tárgyaló delegációnk időpontot kapott a vállalat igazgatóságának elnökétől a jelenlegi helyzet átbeszélésére. Mindkét fél biztosította a másik felet arról, hogy fontosnak tartja a helyzet megoldását.Bár a pénzügyi keretekben még nincs egyezség, szerdán folytatódik a bértárgyalás. Szintén fontos témája volt a mai napnak, hogy egy sikertelen holnapi forduló következményeként milyen eszközökkel tudná elmozdítani a munkáltatót a jelenlegi álláspontjáról, ezért tovább folytatjuk a sztrájk feltételeinek egyeztetését is a munkáltatóval."