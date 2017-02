Audi Hungaria: véradás közel 1.700 életért

A négykarikás vállalatnál az önkéntes véradásnak nagy hagyománya van. 2009-ben vezették be és azóta mintegy 3.700 munkatárs nyújtotta karját, évről évre egyre többen, csak tavaly közel 1.700 emberéletet tudtak megmenteni a véradások által. Az önzetlen segítségnyújtás szűrővizsgálat is egyben, így saját egészségének is kedvez, aki ily módon segít másoknak.Az Audi Hungaria egészségmenedzsmentje törekszik arra, hogy munkatársai egészsége érdekében átfogó szolgáltatásokat nyújtson. A szakterületen közel 30 orvos és munkatárs foglalkozik a betegek ellátásával és a megelőzés feladataival.

Az életmód, a munkakörnyezet és az egészségügyi ellátás alakítható tényezői az Audi Hungariánál mint felelős vállalatnál nagy hangsúlyt kapnak. Az orvos-szakmai csapat Európa szerte egyedi prevenciós programmal járul hozzá ehhez. A napi terhelés oldására többek között masszázsfotel, vibrációs edzőgép, gyógytorna, illetve többféle fizikoterápiás kezelés vehető igénybe, valamint külön kampánnyal támogatják a dohányosok leszokását is. Csak tavaly 9.000 EKG vizsgálatot és 450 talpdiagnosztikát végeztek.A vállalat saját mentőszolgálata pedig maximum 3 perc 36 másodperc alatt kiér a győri gyártótelephely bármely pontjára, ha baj van.