Rekordot döntött az Audi, fedélzeten a 12 000. munkatárs

Az AUDI HUNGARIA Zrt.-nél megkezdte munkáját a 12 000. munkavállaló, így a nagyvállalat rekord létszámú szakembert foglalkoztat. A 21 éves Szentgyörgyi Marcell elektrotechnikusként végzett és karbantartó pozícióban kezdte meg szakmai pályafutását az Audi karosszéria-üzemében.



Dr. Knáb Erzsébet, az Audi Hungaria személyügyekért felelős igazgatósági tagja kiemelte: „Prémium minőségű termékeket a legjobb szakemberekkel tudunk biztosítani. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy munkatársainknak versenyképes javadalmazást és hosszú távú szakmai fejlődési lehetőségeket nyújtsunk. Bízom benne, hogy Szentgyörgyi Marcell is megtalálja számításait az Audi Hungariánál."



A győri fiatalember a Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskolában végzett. Édesapja immár több mint 20 éve a vállalat munkatársa a gyártástervezés területén, fia az ő példáját követi. Marcell azért döntött az Audi Hungaria mellett, mert biztos munkahelyet és hosszú távú perspektívát lát az autógyártó vállalatnál.



Az Audi Hungaria az elmúlt években folyamatosan fejlődött, ez jellemzi a 2017-es esztendőt is, hiszen a vállalat új karosszéria-üzemet létesít és készül az E-motorok gyártására. A vállalat egyik definiált célja a szakmák vonzerejének növelése, a szakképzés igény szerinti bővítése, hogy a jövőben is kielégíthessék szakemberigényüket.