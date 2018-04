Audi Hungaria: 20 éves a járműgyártás Győrben

1998-ban a vállalat elsőként az Audi TT gyártását kezdte meg. Jelenleg a sportmodell Coupé és Roadster változata mellett az Audi A3 Limousine és A3 Cabriolet modellek teljes gyártási folyamata is Győrben zajlik. Ebben az évben kezdődik az első Győrben készülő SUV, az Audi Q3 sorozatgyártása.„20 évvel ezelőtt új fejezetet nyitottunk vállalatunk történetében: 1998-ban egykülönösen sportos modell, az Audi TT Coupé gyártásával kezdődött a járműgyártás Győrben“, mondta Achim Heinfling, az AUDI HUNGARIA Zrt. igazgatóságának elnöke.„Azóta is nagy szenvedéllyel és a legmagasabb szintű precizitással gyártunk minden egyes győri négykarikás autót. Emellett tovább bővítjük modellportfóliónkat az első Magyarországon készülő prémium-kompakt SUV-val, az Audi Q3 modellel.“A járműgyártás szoros kooperációban kezdődött az ingolstadti Audi-gyárral. Vonatokon érkeztek az Ingolstadban gyártott és lakkozott karosszériák Győrbe, ahol az autókösszeszerelése történt. A győri járműgyártás első modellje az Audi TT Coupé volt, amely egyedülálló dizájnjával, sportosságával és menetdinamikájával immár hungarikumként két évtizede nyűgözi le a vásárlókat. A dizájnikont 1995-ben a frankfurti IAA-n mutatták be, azóta nagy népszerűségnek örvend az egész világon.2014 óta az Audi Hungaria munkatársai immár teljes gyártási mélységben gyártják az Audi TT harmadik generációját. 2016-ban indult a valaha volt legerősebb TT, az új Audi TT RS sorozatgyártása: az autó új fejlesztésű, Győrben készülő öthengeres motorja 400 lóerő teljesítményre képes, és biztosítja az autó számára az egyedülálló és összetéveszthetetlen hangzást.2013-ban az Audi Hungaria teljes gyártási folyamatot lefedő járműgyárával egy új korszak kezdődött Győrben.„Időközben már több mint 4 000 munkatársunk dolgozik a járműgyártásban“, mondta Arnd-Robert Sponagel, az AUDI HUNGARIA Zrt. járműgyártásért felelős igazgatósági tagja. „Teljes gyártási mélységben nagy szakértelemmel gyártjuk autóinkat és már izgatottan várjuk az első győri SUV, az Audi Q3 sorozatgyártását.“1998 óta összesen 1 150 000 autó, köztük 600 000-nél is több Audi TT készült Győrben.