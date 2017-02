Audi bértárgyalások - Húzódik: a szakszervezet pénteken sztrájkbizottsági gyűlést hívott össze

Rendkívüli bértárgyalás és sztrájkbizottsági gyűlés! Az AHFSZ a pénteki, azaz a holnapi napon egész napos sztrájkbizottsági értekezletet tart. A sztrájkbizottsági gyűlés oka, hogy két rendkívüli bértárgyalási időpont került beállításra! A holnapi eseményekről a lehető leghamarabb részletes tájékoztatást igyekszünk kiadni! Az Audi Hungária Független Szakszervezet szerda esti közleménye szerint az "Audi Hungária Független Szakszervezet már többször jelezte, hogy jelenleg már csak az alapbér emelés mértékében nem ért egyet a munkáltatóval. Ennek tükrében folytatódott a mai tárgyalás azzal, hogy a munkáltatói oldal javaslatot tettarra, milyen módon tudná elképzelni a jelenlegi alapbér emelési javaslatának emelését.Sajnos egyértelművé vált, hogy a munkáltatói oldal minden javaslata, ami az alapbér emelés növelésével járna, csak a leegyeztetett, vagy már létező juttatási elemek terhére történhetne meg. Az AHFSZ megvizsgálta a bemutatott lehetőségeket, majd egyértelműen közölte a munkáltatóval, ez nem lehet a jelenlegi helyzet megoldása. A szakszervezet képviselői biztosították a munkáltatót arról, hogy a megállapodás a legfontosabb számunkra, de ahhoz mindenképpen bővíteni kell a bértárgyalás jelenlegi pénzügyi kereteit."- Peter Kösslerrel, az Audi vállalatvezetésének elnökével is tárgyalt már a szakszervezet sztrájkbizottsága, s bár mindkét fél fontosnak tartja a helyzet megoldását, bérmegállapodás egyelőre nincs.Bértárgyalással, majd egész napos sztrájkbizottsági üléssel folytatódott a hét első napjaiban az Audi vállalatvezetésének és szakszervezetének a programja. Tavaly november óta zajlanak a tárgyalások, egy kétórás figyelmeztető sztrájkon már túl vannak a felek, s mindenki tudja, a végtelenségig nem húzható a béralku.A Kisalföld úgy értesült, hogy az Audi-munkatársaknak tájékoztatót is kiadott a munkáltatójuk, amelyben leírják, miként kell viselkedni egy esetleges sztrájk alatt. Ezt az információnkat megerősítette a tegnap este kiadott szakszervezeti hírlevél is, amelynek megfogalmazói említést tesznek arról, hogy a sztrájkbizottság átbeszélte ezt a bizonyos tájékoztatót.A „sztrájkinfóban" szerepel az is, hogy tegnap délelőtt Peter Kösslertől is időpontot kaptak, vagyis vele tárgyaltak a sztrájkbizottság tagjai. Eddig a tárgyalások során – ahogy mindig is lenni szokott – a vállalatvezetés legfelsőbb szintjét a személyügyekért felelős igazgató jelentette. Az a tény, hogy ezúttal az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke is fogadta a szakszervezet delegációját, nyilván azt mutatja, hogy a helyzet komolyságát senki nem vonja kétségbe.Annyit lehet tudni, hogy „pénzügyi keretekben még nincs egyezség", s ma folytatódnak a bértárgyalások. A munkaadó ajánlata és a szakszervezet követelése között az a bizonyos olló az alapbéremelésnél nyílik szét: az előbbi ugyanis egységesen 30 ezer forintot ajánl minden munkatársnak, az utóbbi viszont 40 ezret kér 2017-re és 2018-ra. A béren kívüli juttatásban (2017-re 600 ezer, 2018-ra 620 ezer) úgy tűnik, meg tudnak állapodni, mint ahogy a lojalitásbónuszban is, amely a régóta dolgozó audis munkatársaknak az alapbérét egészítené ki.A szakszervezet legutóbb már kikérte tagjai véleményét, hogy a munkatársak döntő többségének 10 százaléknál magasabb emelést jelentő, újabb Audi-ajánlatot elfogadhatónak tartják-e, de a többség nemmel válaszolt.Elsősorban nyilván azoknak nem mindegy, hogy az egységes alapbéremelés mennyi lesz, akik nem régóta munkatársak; mert számukra a lojalitásbónusz nem hoz öt-tíz-tizenötezer forint pluszt, ahogy másoknak igen.A tárgyalások tehát folytatódnak, a Kisalföld pedig ahogy eddig is, úgy továbbra is nyomon követi a fejleményeket. Az Audi-béralku ugyanis nyilván kihat Győr iparának fizetéseire, így sok ezren (tízezren) várják, mi lesz a vége.A szakszervezet sztrájkbizottsága mindenesetre tegnap azt is kitárgyalta, hogy „egy sikertelen szerdai forduló következményeként milyen eszközökkel tudná elmozdítani a munkáltatót a jelenlegi álláspontjáról, ezért tovább folytatjuk a sztrájk feltételeinek egyeztetését is a munkáltatóval".

Kedden írtuk:

Adatok a szakszervezetről



- 2017-ben ez idáig 200-an csatlakoztak a több mint 7 ezres tagsághoz,



- a sztrájkfelhívást a Facebook-on 41 ezren látták,



- a sztrájkban gyakorlatilag a teljes délelőttös motorgyári műszak részt vett.

Az Audi Hungária Független Szakszervezet közölte keddi álláspontját, a szöveget vágatlanul közöljük:"Sztrájkbizottsági üléssel folytatta az Audi Hungária Független Szakszervezet a munkáját. Az egész napos gyűlésen természetesen átbeszéltük a munkáltató tájékoztatóját is, amiben már tényként állítja, hogyan kell viselkedni egy esetleges sztrájk alatt. Ebben a témában majd egy külön infóban is megismerhetitek a szakszervezet álláspontját!A délelőtt folyamán a tárgyaló delegációnk időpontot kapott a vállalat igazgatóságának elnökétől a jelenlegi helyzet átbeszélésére. Mindkét fél biztosította a másik felet arról, hogy fontosnak tartja a helyzet megoldását.Bár a pénzügyi keretekben még nincs egyezség, szerdán folytatódik a bértárgyalás. Szintén fontos témája volt a mai napnak, hogy egy sikertelen holnapi forduló következményeként milyen eszközökkel tudná elmozdítani a munkáltatót a jelenlegi álláspontjáról, ezért tovább folytatjuk a sztrájk feltételeinek egyeztetését is a munkáltatóval."