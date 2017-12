Átsétáltunk az új győri hídon - sok-sok fotó

"Korrekt, nagy tudású ember volt"



Hivatalosan kezdeményezték, hogy a hidat Klatsmányi Tibor néhai hídépítő mérnökről, a Széchenyi-egyetem egykori tanszékvezető tanáráról nevezzék el. Az egyik kivitelező, a Hódút Kft. hídépítési igazgatóját, Sitku Lászlót tanította Klatsmányi Tibor. "Nagy tudású ember volt, megérdemli, hogy a nevét őrizze az új híd" - mondta Sitku László.

Mint arról, október utolsó napjaiban ért át az új műtárgy a túlpartra. Ezután komoly munka várt a szakemberekre: 1 métert kellett süllyeszteni a hidat, hogy végső helyére kerüljön. Ez most sikerült. Az új győri híd próbaterhelése advent harmadik hétvégéjén megtörtént. A szerkezetet 678 tonnányi járművel terhelték meg, 22 teherautó vett részt a teszten. A méréseket elemzik, az eredmények január második felére várhatók."A keleti elkerülő befejező szakasza a kiváló szakmunkának és az enyhe időjárásnak köszönhetően jól áll. A beruházás készültsége meghaladja a kilencven százalékot, az utolsó simítások következnek" – mondta Simon Róbert Balázs államtitkár, Győr egyik országgyűlési képviselője. "Többek között föld- és kerékpárutak kialakítása, területrendezés van hátra" – közölte Kiss Boglárka, a beruházó NIF Zrt. szóvivője.A 14-es főút és a kisbajcsi elágazó közötti, szalagkorláton belüli szakaszra ideiglenes forgalomba helyezési engedélyt kértek. Ha minden a tervek szerint alakul, a 2,5 kilométeres szakaszt januárban megnyithatják. Az új győri híd és egyben a teljes, 13,4 kilométer hosszú keleti elkerülő birtokbavételére valószínűleg márciusig kell várni.A közlekedési szakemberek szerint a keleti elkerülővel csökkennek majd csúcsidőben a torlódások a Széchenyi hídon és az Árkád környékén. Ha elkészül a teljes 813-as számú főút (a keleti elkerülő hivatalos neve), tesztelni fogjuk, mennyire váltotta be ezeket a reményeket. Akárcsak a forgalomnak átadott I. és II. szakaszon, a megengedett maximális sebesség 90 kilométer per óra lesz a befejező etapon is.A híd Győrszentiván-Kertváros közeli részén egyelőre földmunka-gépekkel készítik elő a kerékpárutat. Kisbajcs és Bácsa, illetve Vámosszabadi és Bácsa között már várhatóan karácsony előtt lehet használni az új, külön szintű kerékpáros átvezetéseket. Ide két kerékpáros-átjárót építettek, hogy a kerékpárosok ne kamionok mellett, hanem a "töltés gyomrában" tekerjenek biztonságban.