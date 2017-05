Átrakják a kockaköveket a győri Káptalandombon

A munkálatok már elkezdődtek, még a Szent László évhez kapcsolódó programok előtt, június 27-ig végezni akarnak vele. Minderről Fekete Dávid alpolgármester ma a helyszínen tartott sajtótájékoztatón számolt be. Azt is elmondta, hogy a kivitelezéshez szükséges mintegy húszmillió forint az útkezelő szervezet idei költségvetésében eleve szerepelt.



Prédl Antal, a Győri Útkezelő Szervezet vezetője tájékoztatásából kiderült, hogy a 35 éves burkolat zömében gránit és andezit nagykockakövekből áll, de mára több helyen megsüllyedt, így már gyalog is nehéz közlekedni rajta. Ezért több szakaszon, a legproblémásabb helyeken újrarakják a köveket. Főleg a Dunakapu térről a bazilikához vezető feljárón végeznek javításokat.



Ezekre a munkálatokra azért van szükség, mert a városnak ezen a részén a műemlékek, a múzeumok miatt nagy a gyalogosforgalom és az elkövetkező hónapokban számos egyházmegyei eseményt is szerveznek itt, ezekre sok látogatót várnak. A kivitelezés idején kérik az erre járók türelmét.