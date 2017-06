Átadták Győrben a Bedi Eszti emlékdíjat - fotók

Bedi Eszti emlékére idén díjat alapított Venczel-Kovács Zoltán színművész és Tóth Zoltán fotós. Az emlékdíj a szeretett barát, kolléga tiszteletére jött létre, amely ráirányítja a figyelmet a “bedieszti" jelenségre. Ezzel a díjjal azokat tüntették ki, akik a Győri Nemzeti Színház és a Vaskakas Bábszínház kulisszái mögött dolgoznak, akik nélkül egyik este sem mehetne szét a függöny."Mint minden nagy produkció, úgy ez a díj is a háttérben született. Idén márciusban, a színházi világnapon indult el hagyományt teremtő útjára. Célja nem más, mint szeretett barátunk emlékén keresztül a figyelem középpontjába helyezni a méltán elismert győri produkciók hátterében dolgozókat, akik nélkül árva lenne minden művész egy üres, sötét színpadon. Azoknak, akik között Eszti is élt és alkotott. Ők mindannyian igazi láthatatlan hősök. Életük a színház. Teszik a dolguk, amíg csak lehet, akár szabadnapok, ünnepnapok alkalmával is"-