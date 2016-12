Átadták: főútról az autópályára visz a győri keleti elkerülő

Az elkerülő M1-es autópálya és Vonal út közötti szakaszát 2015 szeptembere óta használható, a Vonal út és az 1. számú főút közötti ütemet pedig csütörtökön adták át a közlekedőknek.Simon Róbert Balázs megyei fejlesztési biztos hangsúlyozta, hogy nemcsak a gazdaság számára fontos ezen infrastrukturális beruházás elkészülte, hanem 2018-tól a Győr–Bácsán, Kisbajcson vagy Nagybajcson élők is az elkerülőn keresztül gyorsabban jutnak majd a győri ipari park vagy Budapest felé. A második ütem elkészültével a gönyűi kikötőből közúton érkező vagy induló szállítmány is könnyebben éri el az autópályát. Kara Ákos országgyűlési képviselő is azt emelte ki, hogy az ígéret szerint Gönyűről és Nagyszentjánosról is leveszi a terhet az elkerülő elkészült része. Pana Petra helyettes államtitkár a nagybefektetőkért folytatott harcról beszélt, melynek két meghatározó eleme a munkaerő biztosítása és a fejlett közúthálózat. Utóbbit erősíti az elkerülő építése. A kormány és a város közös sikerének újabb eleme ez a beruházás - mondta Fekete Dávid győri alpolgármester.

Mayer András, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt beruházási igazgató–helyettese arról beszélt, hogy a 3,5 kilométeres második ütem teszi teljessé az elsőt, az átmenő forgalom használni tudja ezt a szakaszt. A munkát – időjárás függvényében – jövő év elején folytatják. A harmadik, Vámosszabadiig vezető, 5,2 kilométer hosszú szakasz kivitelezésére a közbeszerzési eljárás nyertese az SHS Konzorcium (Strabag Általános Építő Kft., Hódút Kft. és Strabag AG) lett, a kivitelezés nettó összege 14,85 milliárd forint. A harmadik ütemben új, 395 méter hosszú híd épül kerékpárúttal a Mosoni-Duna felett, Győrszentiván-Kertváros és Bácsa között. A fejlesztés részeként három körforgalmi csomópontot alakítunk ki a 14. számú főút, az 1301. és az 1302. jelű utakon. A teljes elkerülő út 2018 elejére készül el.