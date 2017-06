Átadták Adyváros új kosárpályáját, az első kosarat Borkai Zsolt dobta - fotók

A győri önkormányzat és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) közös beruházása bruttó 25 millió forint taós és támogatói forrásból valósult meg. Emellett a város kilencmillióból szépítette meg a környéket és építette ki a pálya világítását, valamint a 24 órás, rendőrséghez bekötött kamerarendszert.Az avatáson a Széchenyi Kosárlabda Akadémia gyerekei, a Móra- és a Fekete-iskola diákjai is jelen voltak. Az első kosarat azonban Borkai Zsolt polgármester dobta, utána viszont már a jövő kosárlabdázóié volt a terep.A város első embere beszédében elmondta: továbbra is nagyon fontosnak tartja a város az ehhez hasonló létesítményeket, ezért minden eszközzel támogatnak minden olyan beruházást, mely egy adott városrész fejlődését, sportolási lehetőségének javítását szolgálja.Radnóti Ákos, Győr alpolgármestere hozzátette: reményei szerint nemcsak iskolai időben a diákok, hanem mások is használják majd a pályát, mely egyrészt szabványméretű kosárlabda-, keresztben pedig négy streetballpályából áll.Fűzy András, a CMB Cargo-UNI Győr társadalmi elnöke az MKOSZ elnökségi tagja azt emelte ki, hogy az országos szövetség kiemelt projektként kezel minden ilyen kezdeményezést, s nagy öröm számukra, hogy rövid időn belül már a második ilyen színvonalú pályával bővült Győr. A Bercsényi ligeti kosárpályát tavaly novemberben adták át.A klubvezető kiemelte, a város az elmúlt években is a pénzbeli támogatás mellett olyan rendezvények megrendezéséhez biztosította a feltételeket, mint a női és a férfi Magyar Kupa vagy két éve a női Európa-bajnokság középdöntőjének egyik csoportja.Az eseményen ott volt Völgyi Péter, a CMB Cargo-UNI Győr vezetőedzője és Laklóth Anna csapatkapitány. Utóbbitól a gyerekek pillanatok alatt elkapkodták a csapatról készült posztereket.