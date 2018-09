Átadták a megújult felpéci orvosi rendelőt

A beruházás keretében megtörtént az épület teljes hőszigetelése és a nyílászárók cseréje. Napelemes rendszert telepítettek az energiafelhasználás és a károsanyag kibocsátás csökkentése érdekében. Az eredetileg két részből álló épületegyüttesből az átépítést követően komfortos háziorvosi rendelő előtér, váróhelyiség és nővérpult került kialakításra. Ezenkívül elvégezték az épület külső és belső akadálymentesítését is.



A belső felújítás részeként kicserélték a burkolatokat, a teljes fűtési és villamos rendszert, felújították a mosdókat. Új bútorokkal rendezték be a várót, a rendelő és a tanácsadó szobát. A felújításnak köszönhetően korszerű orvosi és informatikai eszközök segítik az ellátás színvonalának növelését.



Az átadó ünnepélyen Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselője megköszönte az egészségügyi alapellátásban dolgozó háziorvosok és az őket segítő szakdolgozók munkáját. Kiemelte, hogy továbbra is fontosnak tartja a településeken az egészségügyi alapellátás körülményeinek folyamatos javítását, és azon dolgozik, hogy további egészségügyi fejlesztések valósulhassanak meg a térségben.



A közelmúltban a térségi polgármesterek együttműködésének és a kormány támogatásának köszönhetően már megújult a bakonygyiróti, a bakonypéterdi, a nyúli és a fenyőfői orvosi rendelő valamint Győrben a Tihanyi Árpád úti épület is.



Kuglics Tamás polgármester megköszönte Kara Ákos országgyűlési képviselő munkáját és közbenjárását, valamint a Magyar Kormánynak a forrás biztosítását a beruházás megvalósulásához.