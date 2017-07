Átadták a különleges, úszó szökőkutat Győrben - csodás éjszakai fotókkal!

Újabb látványos attrakcióval gazdagodott Győr a Rába és a Mosoni Duna találkozásánál elhelyezett különleges, úszó szökőkúttal – jelentette be közös sajtótájékoztatón Borkai Zsolt polgármester és Fekete Dávid alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője, valamint Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester.A Radó-sziget csúcsánál kialakított szökőkút mintegy háromszáz négyzetméteres, legyező alakú vízfüggönyére képek, filmek vetíthetőek. Ezek augusztus közepéig este negyed, és háromnegyed tízkorlesznek láthatóak. Később este negyed nyolckor, negyed kilenckor és háromnegyed tízkor lesznek vetítések.A következő hetekben az EYOF-hoz és az Európa Kulturális Fővárosa pályázathoz kapcsolódó image-filmek lesznek láthatóak, majd aktualitásokra változik a repertoár. A szökőkút este 10 óra után nemműködik, hogy ne zavarja a környék nyugalmát.A megyeháza előtt található zenélő szökőkút programjainak időpontjai összhangban vannak a multimédiás szökőkút programjával, így azokat az érdeklődők egymás után is megtekinthetik.A kivitelezést a Győr-Szol Zrt. koordinálta, az úszó szökőkút üzemeletetésének és karbantartásának feladatait is a közszolgáltató végzi.A multimédiás szökőkút létesítése része annak a nagyszabású szökőkút felújítási programnak, amely tavaly kezdődött Győrben. Akkor külső megjelenésében, és műszaki eszközeiben is teljesen megújult a Megyeháza téren található szökőkút. Ugyancsak 2016-ban szépítették meg a Radó-szigeti Hősi Emlékmű medencéjét és környezetét, valamint a Vénusz-szobrot is rekonstruálták, és megújult korábban Kuopio parkban található csobogó víz gépészete, ami sok évig nem üzemelt és környezetét is felfrissítették. A program elemeként elkészült nemrégiben a „Faun és nimfák" szökőkút a Bisinger sétányon valamint Borsos Miklós „Ölelkező formák" nevű csobogó rekonstrukciója a Rába Hotel előtt. Utóbbi kettő, több, mint 20 évig nem működött.