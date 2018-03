Átadták a díszpolgári címeket és a Pro Urbe díjakat Győrben - fotók

Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom 170. évfordulójához kapcsolódó ünnepségek idén a kampányfinisre estek, ez az ünnepi beszédek során is érzékelhető volt. A győri ünnepség a szokásos forgatókönyv szerint kezdődött: a Honvéd ligetben ünnepi beszédek után koszorúztak a résztvevők; elsőként Simon Róbert Balázs államtitkár, országgyűlési képviselő mondta el beszédét, aki úgy fogalmazott, "rövidesen újra el kell döntenünk, hogy azoknak szavazunk-e bizalmat, akik a jövőben sem hagyják elveszni Magyarország hitét és önbecsülését, vagy megengedjük, hogy országunk sorsáról külső érdekek döntsenek".Radnóti Ákos győri alpolgármester ezt úgy fogalmazta meg: "Az ország sorsát nem bízhatjuk másokra, az ország sorsa a mi kezünkben kell, hogy legyen! A szabadság fontos érték, fontos az egyén szabadsága, mint ahogy fontos a nemzet szabadsága is!" Kicsivel később Borkai Zsolt polgármester a díszközgyűlés megnyitásakor azt mondta, Magyarország szabad nemzet maradt, aki "nem enged most sem a 48-ból". A gyerekes családok számára a Díszalegység felvonulása a március 15-i ünnepség fénypontja, ebben sosincs különbség. Idén korhű játékok is fogadták őket.A nap legfontosabb eseménye ugyanakkor a díszközgyűlés, a város legrangosabb díjait itt adják át. Idén három díszpolgári és három Pro Urbe-díjat ítéltek oda. Díszpolgári címet vehetett át, a győri QP Zrt. vezérigazgatója,osztályvezető főorvos, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház szervezési igazgatója és a; nevükben az igazgató,vette át a kitüntetést.A Pro Urbe díjat, a Győri Ipartestület titkárának,nyugalmazott egyetemi oktatónak és, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnökének ítéltek oda. Sajtónap alkalmából Győr sajtódíját egy sportújságírónak – kollégánknak,– és egy fotóriporternek,, a Győr Plusz munkatársának adta át a polgármester. A díszpolgárok nyilatkozatait a Kisalföld pénteki számában olvashatják.