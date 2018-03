Átadták a demensellátó központot Győrben

„Szívügyünk a rászorulókon való segítség. Ezért is igyekszik az önkormányzat folyamatosan bővíteni a szociális hálót" – kezdte Borkai Zsolt, Győr polgármestere az Otthoni utcai idősek klubjának új épületrészének átadóján.



A csütörtöki ünnepségen felavatták az intézmény kibővített demensellátó központját, ami mostantól a korábbi nyolc helyett már 28 demens személy nappali ellátását biztosítja. A fejlesztés több mint 200 millió forintból valósult meg.



„Kulturált környezetben, hiánypótló ellátás folyik itt. Foglalkozásokat is tartanak, amik lassítják az állapot romlását" – tette hozzá dr. Somogyi Tivadar alpolgármester, aki még azt is elmondta, az ellátásban részvevőknek ezentúl az utazásban is tud segít az intézmény, a családtagokat pedig tanácsadással támogatják.



Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI) igazgatója, Kányai Róbert pedig kiemelte, a beruházás mind az infrastruktúra tekintetében, mind pedig szakmailag sokat tesz hozzá a működésükhöz.

Az igazgató azt is bejelentette, hogy egy újabb sikeres pályázat révén az EESZI és konzorciumi partnerei közel 300 millió forintos támogatást nyertek a demens ellátás fejlesztésére, amellyel a győri egy mintaprogrammá válik.