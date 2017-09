Átadták a 30 milliárdos gyártó és logisztikai központot Gönyűn

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az üzem átadása előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta: a vállalat 30 milliárd forint értékű beruházását mintegy tíz százalékkal támogatta a magyar kormány.Kiemelte: a magyar gazdaság olyan erőre és vonzó képességre tett szert, hogy a legnagyobb német ipari beruházóknak is érdekessé vált, soha nem látott ütemben települnek be az újabb és újabb német ipari beruházók.Hozzátette: az, hogy egy több mint száznegyven éves, száz százalékban német családi tulajdonú vállalkozás ruház be Magyarországon, garancia a minőségre is.Az államtitkár beszélt arról is, hogy Magyarországon az elmúlt egy-két évben megnőtt a magas hozzáadott értékű munkahelyek száma. Egy friss felmérés szerint az ország az ötödik helyen áll abban a rangsorban, amelyben a magas hozzáadott értékű munkahelyek számának növekedését nézték, megelőzve többek között Japánt, Svájcot és Svédországot.Magyar Levente elmondta, hogy míg 2010-ben Magyarország külkereskedelmi forgalmának többlete hatmilliárd euró volt, addig tavaly megközelítette a tízmilliárd eurót. Jó esély van arra, hogy az idén Magyarország exportja eléri a százmilliárd eurót - tette hozzá.Beszélt arról is, hogy a Nemzeti Befektetési Ügynökség 2010-ben hat sikeres beruházási szerződést kötött, 2016-ban pedig már 71-et. Az ügynökség által támogatott beruházások révén 2010-ben 1067, tavaly pedig 17 647 új munkahely jött létre.​Kara Ákos, a térség fideszes országgyűlési képviselője, a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztéséért felelős miniszteri biztos elmondta, hogy a kikötőhasznosításban az üzem működésével jelentős szerepet vállal a Wuppermann. A vállalattal pedig nem csak modern technológia érkezett a térségbe, de a foglalkoztatási adatok is javultak, 209 új munkahelyet hoztak létre.Theodor Wuppermann, a Wuppermann AG igazgatótanácsának szóvivője szerint a leverkuseni székhelyű cégcsoport laposacél üzletágához tartozó Wuppermann Hungary Kft.-vel megerősítik fő tevékenységüket, a melegen hengerelt szalagacél feldolgozást, új piacok nyitása is lehetővé válik, emellett a meglévő üzleti kapcsolatokat is eredményesebben tudják kiszolgálni.A magyarországi telephelyen található modern gyártóberendezésekkel új szintre emelik a laposacél termékek gyártását. A létesítmény központi része az évi ötszázezer tonna acél feldolgozására alkalmas kombinált pácoló és tüzihorgonyzó berendezés - mondta.A Wuppermann-csoport termékpalettáját acélból, nemesacélból és alumíniumból készült felületkezelt lapos termékek, csövek, csőkomponensek és lemezalkatrészek alkotják, amelyeket elektronikai termékekhez, üzletberendezésekhez, gépgyártásokhoz használnak, de az orvostechnika, a bútoripar, az élelmiszeripar, a csomagolóipar, a járműipar, az építőipar és napenergia-ipar, valamint a víz- és szennyvíz-technológia területén is használnak.A csoport jelenleg kilenc gyártó telephellyel rendelkezik, és mintegy ezerötszáz embert foglalkoztat. Árbevétele tavaly mintegy 522 millió euró volt.A Wuppermann-csoport gönyűi üzemének alapkövét 2015 április végén tették le. Az akkori tájékoztatás szerint a Wuppermann Hungary Kft. mintegy kétszázezer tonna nyersanyag beszállításával számol, s terveik szerint a várható negyvenmilliárd forintos éves nettó árbevétel 95 százalékban exportból származik majd.

Az ünnepélyes átadó pillanatai.