Arcus Temporum művészeti fesztivál Pannonhalmán

A rendezvény honlapja szerint ezúttal a kibékülés gondolatát járják körbe, a spirituális és kulturális programokban arra keresik a választ az ezeréves hagyományokkal bíró apátságban, hogy hol húzódnak ma az egyéni és közösségi életünkben a szakadékok és az árkok és hol kellene elfogadni a kinyújtott kezet.



A rendezvény pénteken vesperással kezdődik a bazilikában, majd A teremtéstől az új Jeruzsálemig címmel orgonazenés kísérettel tartanak sétát a bazilikában, ahol annak szimbólumrendszerét mutatják be. Később a Főkönyvtár dísztermében A katona története címmel ad koncertet a Ligeti Ensemble és Mácsai Pál, majd Idyll címmel Kaczander Orsolya és az Amadinda Ütőegyüttes lép fel a Hospodár-kertben.



A szombati program kora reggel imádsággal és szentmisével kezdődik, majd labirintusjárást tartanak az arborétumban, amellyel egy időben a gyógynövénykertben szintén a spiritualitás jegyében a gyógynövénykultúrával és a gyógynövények gyógyító hatásaival lehet megismerkedni. Később Örkény Istvánról és életművéről tartanak egy beszélgetés, ahol az egyperces novellákból Mácsai Pál fog felolvasni. A délelőtt hátralevő részében a Boldogasszony-kápolnában a Keller Quartett ad koncertet.



Délután az Apátsági Galériában a március 28-án nyílt, Hölvényi Kristóf fotóiból bemutatott Két világ közt című időszaki kiállítást lehet megtekinteni. A pannonhalmi öregdiák fotográfus 2015 óta követi a menekültválságot, itthon és a térségben is dokumentálta a menekültek útját, majd több mint fél évig a Közel-Keleten folytatta ezt a munkáját.



Az Apátsági Pincészetben kóstolóval egybekötött pincelátogatást tartanak, este pedig George Crumb zeneszerző Makrokosmos III - Music for a Summer Evening című darabját adja elő Rácz Zoltán, Balog József, Holló Aurél és Ránki Fülöp, majd Beethoven és Alfred Schnittke darabjai csendülnek fel.



Vasárnap a reggeli imádság után a spiritualitás jegyében a főapátság barokk ebédlőjét, mint a közösségi élet színterét mutatják be, majd tárlatvezetést tartanak a Monostori kiállítótérben rendezett Kibékülés című időszaki kiállításban. A képzőművészeti alkotásokból nyílt kiállítás kibékülés-történeteket mutat be Pannonhalma elmúlt negyedszázadából, felidézi az egykori jövőképeket, amelyek a hagyományokból táplálkoztak.



A bazilikában tíz órakor konventmisét tartanak, majd a Főkönyvtár dísztermében bemutatják a pannonhalmi főapátválasztásokat a 16. századtól egészen napjainkig. Kora délután János és Pál címmel az idő és az emlékezés természetéről tartanak beszélgetés a Mácsai testvérekkel a koncertteremben, ezt követően a Concerto Budapest és a Purcell Kórus ad koncertet Franz Schubert és Gabriel Fauré műveiből Vashegyi György vezényletével. A háromnapos programot este vesperás zárja a bazilikában.