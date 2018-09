Aranyérmes pezsgők, borok és ételköltemények a Pódiumon Győrben - fotók

Varga János séf, Nagy Imre étteremvezető és Neumann Ádám supervisor a Pódium konyhájában. Fotó: Májer Csaba József

Az első felvonás: Fűszeres kacsamáj bonbon aszalt gyümölcsökkel töltve, bacon chips-en, salátával.

Baráth Sándor, a Kreinbacher Birtok nagykövete mutatta be a pezsgő- és bortételeket.

Egy jó borvacsora tulajdonképpen összművészeti alkotás. Hasonlíthatjuk egyrészt irodalmi esthez, ahol megzenésített verseket adnak elő. A költemény maga a felkínált ételsor. A hozzá komponált zene a borok, pezsgők partitúrája. Az előadóművész pedig a szőlőbirtok gazdája, aki olyan átszellemülten tud beszélni az egyes tételekről, mint a legkarakteresebb színész Ady szerelmi lírájáról. Ha hozzávesszük, hogy a tálalás módja már önmagában is alkotóművészi magasságokba juthat, akkor igazán összetett élmény várhat a vendégekre. Győrben a Famulus Business Hotel Pódium Éttermének a Kreinbacher Birtokkal közösen komponált borvacsoráján az est fényét tovább emelte Nyári Jenő zongorajátéka.A Kreinbacher Birtok és a Hotel Famulust működtető Széchenyi István Egyetem kapcsolata nem újkeletű. A szálloda igazgatója, Nagy-Keglovich Júlia elmondta, hogy a turizmus-vendéglátás szakos hallgatók a gyakorlatorientált oktatás keretében megismerhették már az impozáns, innovatív technológiát alkalmazó, organikus szőlőművelés mellett elkötelezett Kreinbacher Birtok működését, és szerették volna a kiváló minőségű borokban, pezsgőkben testet öltő Kreinbacher filozófiával megismertetni a szálloda vendégeit, illetve az itt élőket is.A somlói borok, pezsgők mellé Neumann Ádám, a Pódium Étterem supervisora, valamint Varga János séf álmodta meg a harmonizáló ételsort. A mesterszakács gazdag szakmai élettapasztalattal, kiváló hazai és külföldi éttermekben szerzett évtizedes konyhafőnöki gyakorlattal csatlakozott nemrégiben a Pódium csapatához. Magyaros, bisztrós vonalú, letisztult étlappal dolgozik, ahol a Szigetköz ízei is megjelennek helyi termelőktől érkező friss, válogatott alapanyagokkal. A borvacsorán kínált ételeken is tükröződött az étterem filozófiája, és a menüsor ízvilága szépen illett a borok, pezsgők karakteréhez.A felszolgált tételeket a Kreinbacher Birtok nagykövete mutatta be a vendégeknek. Baráth Sándor az első naptól a birtok munkatársa, ő fogta össze az építkezést, az utóbbi hat évben viszont már a borturizmushoz, gasztronómiához kötődő programokkal foglalkozik. Legalább húszezer vendéget vezetett már be a Somlón a pezsgő- és borkészítés rejtelmeibe. És ahogy egy szőlőbirtok nagykövetéhez illik, előadóművészi emelkedettséggel beszélt a bemutatott tételekről, a somlai borról, a pezsgőkészítésről. Amikor pedig Máraitól, vagy Hamvas Bélától idézett, olyan mély csend ült az étteremre, mint a színház nézőterére katartikus pillanatban.Nyitány: Kreinbacher Brut Nature pezsgő. Első felvonás: Fűszeres kacsamáj bonbon aszalt gyümölcsökkel töltve, bacon chips-en, salátával, Kreinbacher Prestige Brut pezsgő. Második felvonás: Posírozott lazacfilé zöldségekkel, karfiol veloutéval, Kreinbacher Nagy-Somlói Furmint 2017. Harmadik felvonás: Sertésszűz fermentált káposztás birsalmával töltve, burgonyavariációkkal, Kreinbacher Öreg Tőkék bora 2008, 2016. Negyedik felvonás: Sajtválogatás, Kreinbacher Birtokvörös. Finálé: Mini Tarte Tatin pezsgő sabayonnal, Kreinbacher Extra Dry pezsgő.Az est főszereplője kétségtelenül a Prestige Brut pezsgő volt, aminek a magnum palackos változata nyáron, a világ legnagyobb pezsgőversenyén aranyérmes lett. A pezsgők olimpiájának is mondják az angliai, kenti megmérettetést. A Közép-Európából benevezett tételek összesen három aranyérmet nyertek, ebből kettő a Kreinbacher Birtokra került. A Brut Prestige magnumon kívül Classic magnum lett még aranyérmes. A Prestige 85 százaléka furmint, 15 százaléka chardonnay. 2015-ben szüretelték hozzá a szőlőt, amiből az alapbort készítették, és az expedíciós likőrrel nyolc gramm cukrot kapott.A péntek esti program vendégei egy premier részesei lehettek, hiszen ez volt az első borvacsora a Pódium Étterem történetében. A Famulus a bor/whisky/rum/nemzetek konyhája tematikájú estekkel még szélesebbre szeretné nyitni kapuit a nagyközöség előtt a közeljövőben. Az új sorozatot bevezető főpróba nagyon jól sikerült. Illik ez a művészi műfaj a Pódiumra.