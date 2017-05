Arany színben pompáznak az EYOF épületek Győrben - videó, fotók

​

Megágyaznak az öt tonnás kakasnak



A sportpályák közelében több helyszínen 400 új parkolóhely létesül. A Bercsényi ligetben a katonai kollégium szomszédságában kopóréteget kaptak a készülő parkolók, itt állnak a kandeláberek is. A múlt héten a Városház térről elszállított öt tonnás Hugoo kakas végleges otthona az EYOF-központban a Bercsényi liget és a Radnóti utca sarkán lesz. Várhatóan július elején állítják fel itt az öt tonnás kabalafigurát.

Szinte napra pontosana központi EYOF-beruházáson. A 6,6 milliárdos sportlétesítmény építése célegyenesbe ért az elmúlt időben. Az épületek sötét aranyszínben várják a gépészeti üzempróbákat. Már csak a fogadóépületet kell burkolni és az álmennyezetet helyére tenni, festési munkák van hátra, illetve a cselgáncscsarnokban a parkettát fektetik le."Május 20-ig mindennek a helyére kell kerülnie, majd következik a műszaki átadás-átvételi eljárás indítása. Erre a napra összeállítjuk a hibalistát, a kivitelezőknek nyolc napjuk lesz, hogy az esetleges problémákat orvosolják" - kezdte Simon Csaba, az építtető Győr Projekt Kft. ügyvezetője.Június elején jönnek a bútorok, az öltözőszekrények, majd utolsó körben a versenypódiumok, a sportszerek kerülnek helyükre az olimpiai kirakóban. A teniszpályák kemény borításához megérkezett a speciális anyag, a három rétegű felületet már készíti a kivitelező. A szabadtéri atlétikai pálya aszfaltozása megtörtént, a rekortán borítású pálya anyaga szintén bevetésre készen várja, hogy lefektessék.A távolugró gödrök készen vannak. A többes szám nem elírás. Azért van belőlük 2-2 az atlétikai pálya bal és jobb oldalán, mert a profi versenyeken a szembe- és hátszél fontos, eredményeket befolyásoló tényező. Az egész atlétikai pálya alatt vízelvezető rendszer szavatolja, hogyha leszakad az ég, azonnal eltűnjenek a tócsák. Az EYOF-on ugyan esti fényekben nem indítanak majd versenyt, négy óriási reflektorállvány már most körbebástyázza a sporttelepet.szervező bizottságának nincs elmaradása, megtörtént az étkeztetés közbeszerzése" - közölte Simon Csaba. A több ezer sportoló és kísérőik ellátása nagy feladat lesz, naponta háromszori étkezést kell biztosítani nekik. Gyakorlatilag all inclusive ételfogyasztás jár a delegációknak.Igaz, a komoly sportolók nyilván nem degeszre fogják enni magukat, hanem minél eredményesebben akarnak versenyezni a kisalföldi megyeszékhelyen. Ennek tükrében kell figyelni az egyéni kérésekre, a liszt- vagy gluténérzékenységre. A szervezők készülnek vegetáriánus ételekkel is. A küzdelmek idején külön ebéddobozban is viszik majd a versenyzőknek a választott ételt a pályákra.Mire kell hatványozottan koncentrálni, hogy az EYOF idején minden gördülékenyen menjen? - kérdeztük. "Napjainkban a sportversenyek alapját a számítógépes rendszer zavartalan működése adja. Ennek megfelelően készülünk arra, hogy a hálózat hiba nélkül üzemeljen a verseny elejétől a végéig" - válaszolta Simon Csaba.