Angyalbőrben a győri ezredessel - katonai időutazás a rakétások parancsnokával - fotók

"1969-ben Csornán születtem, itt végeztem az általános iskolát, 1984-ben felvételiztem a győri Béri Balogh Ádám Honvéd Kollégiumba. Hiába voltak jók a tanulmányi eredményeim, első körben nem vettek fel. Úgy tűnt, a soproni Kempelen Farkas Gépipari Szakközépiskolában tanulok tovább, amikor jött a levél. Valaki visszalépett, így kaptam esélyt a Honvéd Kollégiumban. Nehéz volt megszokni a katonás életet, szigorú napirend szerint éltünk. Hétvégére kaptunk hosszabb kimenőt, de ezt ki kellett érdemelni. Az iskola első heteiben kisebb `bűnöket´ elkövettünk, öt perc késés a kötelező tanulásról annak számított. Ilyenkor a nevelők kivittek bennünket a katonai akadálypályára és ott törlesztettünk. Rögtön az első alkalommal a lábam elakadt az akadálypálya palánkján, leestem a magasból, aminek kettős csonttörés lett a vége a bal csuklómban. Minden kezdet nehéz, rám ez hatványozottan igaz volt" - mondta Könczöl Ferenc.A középiskolai osztálytársak között jelentős volt a morzsolódás, kevesen maradtak katonák. Könczöl ezredes egyik volt osztálytársa 2011-ig az "arrabonások" állományába tartozott. Ezzel az osztálytárssal a mai napig tartják a kapcsolatot. Az Audi ETO KC szurkolói, egymás mellé szól a bérletük a győri kézilabda mérkőzésekre."Egyre jobban érdekelt a rakéták rohamos fejlődése. Amikor 1988-ban érettségiztem, bíztam benne, hogy felvesznek a katonai főiskolára" - mondta az ezredes azokról időkről, amikor egyre erősebben fújt a rendszerváltás szele."A katonai főiskola akkoriban a Népliget közvetlen szomszédságában állt – mára az egykor patinás intézmény romjai maradtak mementónak –, ott, ahol sok ellenzéki találkozót tartottak a '80-as évek végén. Esetenként közelről láthattuk a szervezkedéseket, szerencsére egyszer sem kaptunk tömegoszlatási feladatokat. A falnak is füle volt, de azt éreztük, hogy a politikai tisztek egyre óvatosabban fogalmaznak. Szovjet katonák ritkán fordultak meg itt, a közeg inkább nemzetközi volt. Sok távol-keleti, kambodzsai, vietnami fiatal tanult velünk, ők korrektek voltak, motiváltan tanultak. Ellentétben a líbiaiakkal, akik gyakran harsányan, nagyképűen viselkedtek. Azt sem titkolták, hogy sok amerikai dollár társaságában érkeztek Magyarországra. Sűrűn keveredtek italozásba, összetűzésekbe" - elevenítette fel a főiskolás éveket a győri parancsnok.Könczöl ezredes tisztavatására különleges időben került sor 1991 nyarán. Egyrészt 1991. augusztus 19-én a KGB vezetője puccsot robbantott ki a Szovjetunióban. Mihail Gorbacsovot és családját házi őrizetben tartották Krímben. Senki nem tudta, mi következik ezután, az utolsó szovjet katona csupán pár héttel azelőtt hagyta el az országot. "Örömöt jelentett számunkra, hogy elmentek. Annak ellenére, hogy a szovjet katonákra vegyes érzéssel tekintettem: gyakran sajnáltam őket. A nagyhatalmi politika áldozatai voltak, a sorsuk alakulásába esélyük sem volt beleszólni. A tisztavatáskor látogatott hazánkba először II. János Pál pápa, az augusztus 20-i időpontot egy nappal későbbre tolták" - hallottuk.A főiskola elvégzése után Könczöl Ferenc Keszthelyen tiszti pályafutását, mint szakaszparancsnok."Egy katona életében a lokálpatriotizmus szerencsétlen tulajdonság. Lélekben fel kell készülni arra, hogy pályánk során több alkalommal lakóhelyet váltunk. Mindig szerettem a szűkebb pátriámat, nehéz szívvel búcsúztam a Kisalföldtől. Van olyan főiskolás osztálytársam, akivel együtt kezdtünk Keszthelyen, egyszerre kerültünk Győrbe és a mai napig együtt szolgálunk" - folytatta az ezredes. A parancsnok keszthelyi szolgálata 1997-ben ért véget, az ezredet felszámolták, majd megalakult a 12. Vegyes Légvédelmi Rakétaezred Győrben.Könczöl ezredes kisalföldi szolgálata "pikánsan" indult: egy évig a laktanyában dolgozott a felesége is. "A párom óvónőként dolgozott Keszthelyen, de nem talált rögtön állást a tanult szakmájában Győrben. Az akkori parancsnok adminisztrációs munkát ajánlott neki az új szervezetben. Egy év után szerencsére volt lehetősége váltani és visszatérhetett az óvónői pályához. Azóta is kisgyerekekkel foglalkozik Adyvárosban. A feleségem humánus ember, távol állt tőle a katonai rend szerinti élet, nem neki való volt ez a munka" - mondta mosolyogva a győri parancsnok. Hozzátette: "biztosan nem tartanék itt, ha feleségem nem állt volna mellettem"."Érzésünk szerint az emberséges hozzáállás öntől sem áll annyira távol" - dobtuk vissza a labdát. "Ha az ember elvárja a katonáitól, hogy helytálljanak a déli határvédelemben, hogy utolsóként maradjanak a gáton – mint ahogy a 2013-as árvízveszély idején történt –, akkor meg kell hallgatni az egyéni problémákat. Aztán a lehetőségek függvényében megoldást találni. A haderőben szolgálók nem gépek, a katonákat szülők, barátnő, feleség, gyerek várja haza. Nyilván vannak helyzetek, amikor a vezetőnek dönteni kell az egyéni és a szolgálati érdek között - ekkor a szolgálat az első. Ezek a döntések sokszor fájdalmasak és népszerűtlenek. Azonban nem jelenthetik a katonákkal való emberséges bánásmód szem elöl tévesztését.Amikor a NATO integrációs ügyekkel kezdtem foglalkozni és egyre több NATO tagország katonájával kerültem kapcsolatba, azt tapasztaltam, hogy a nyugati országok haderejében kiemelkedő figyelmet fordítanak a humán tényezőkre. Kőkemény elvárásoknak kell megfelelni, de a jól végzett munkáért jár a jó szó, az egyéni gondok kezelése. A nyugati és keleti katonai kultúra közötti ez az egyik legnagyobb különbség" - magyarázta Könczöl ezredes.A '90-es években a magyar haderő NATO orientációja egyértelművé vált. Az angol nyelv ismerete aduászá vált. Könczöl Ferenc először maga mélyítette el az angol ismereteit, 2000-ben Kanadában sajátította el a katonai szaknyelvet."Magyarország 1999-es NATO taggá válása óta sok mindent bizonyítottunk, igaz, az integrációs folyamatot nem tartom lezártnak. A magyar katonák rátermettségére ritkán van panasz, a volt kelet- és közép-európai országok között az élmezőnybe tartozunk. Jó érzés, hogy a győri rakétásokat felkészültnek tartják nem csak saját, hanem a partner országok katonai vezetői is. Szakmai tudás terén jól állunk, amiben fejlődni kell, az a technikai háttér" – fűzte hozzá Könczöl Ferenc. Mi tesszük hozzá: utóbbi főleg pénzkérdés. Ez igaz, reflektál az ezredes, de a most beinduló "Zrínyi 2026" honvédelmi és haderő-fejlesztési program komoly lehetőségeket kínál a haderő megújítására.Az ezredparancsnok részt vett nemzetközi műveletben. 2010-ben ezred törzsfőnökként érkezett egy éves misszióra Szarajevóba, majd parancsnokhelyettesként tért haza a győri alakulathoz. "Volt mit tenni, nem unatkoztunk, élveztem a munkát ebben a színes, többnemzeti környezetben. A Balkánon szerettem meg a hosszútávfutást. Nem tettem le róla, hogy még megforduljak külföldi hadszíntéren" - zárta szavait Könczöl Ferenc ezredes.