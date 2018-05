Angolérettségi 2018 - Nehéz feladat és a finnek sportja - Megoldások videón a kisalfold.hu-n

- Közel 65 ezer diák tett írásbeli érettségi vizsgát csütörtökön angol nyelvből - közölte az Oktatási Hivatal az MTI-vel. A hivatal tájékoztatása szerint angolból középszinten 1 165 helyszínen 53 728-an, emelt szinten 132 helyszínen 10 584-en vizsgáztak., a finnek közkedvelt „sportágáról", a feleségcipelésről, a Pullmann-féle vasúti kocsikról is kaptak szöveget a diákok a középszintű angolérettségi második, nyelvhelyességi feladatsorában.Hasonlóan a szövegértéshez, egy szövegrészlet alapján kell feladatokat megoldani – méghozzá 30 perc alatt.Ez a vizsgarész azt méri, hogy képes-e a vizsgázó gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek felismerésére, kiegészítésére és létrehozására. Például megadott szavak ragozott alakjainak vagy a belőlük képzett új szavaknak a szövegbe illesztése is lehet feladat. Összesen 3-4 feladat szokott szerepelni ebben a részben – idén három szöveget kaptak a diákok -, melyekhez a felhasznált szövegek együttes terjedelme 500-600 szó - közölte az eduline feladatot is kaptak a középszintű angolérettségi első, az olvasott szöveg értését mérő részben - mondta az Eduline által megkérdezett szakértő a tolmácsok munkájáról, a Mikulások világtalálkozójáról, az előadási technikákról szóló szöveget is kaptak a diákok a középszintű angolérettségi első, az olvasott szöveg értését mérő részben. A vizsgázóknak egy olyan hírt – két nőt öt hónap után mentették ki egy vitorlásról - is értelmezniük kell, amely néhány hónapja bejárta a világsajtót.A középszinten érettségizők második feladata az Eduline által megkérdezett szakértő szerint kifejezetten nehéz volt, „a szöveg a professional presentation témájáról szól, vagyis üzleti kontextusa van", ráadásul van egy olyan pont, ahol két lehetséges válasz is helyes lehet.A harmadik – a Mikulások világtalálkozójáról szóló – szöveg a B1-es szintnek felel meg, „de van egy-két trükkös kérdés". Az utolsó – a két nő kimentéséről szóló – szöveget könnyednek, szórakoztatónak tartja az Euroexam International munkatársa, a hozzá kapcsolódó feladatokat is könnyen meg lehet oldani. „Ezzel csak az a gond, hogy egyenetlen a feladatsor, a második és a negyedik szöveg nehézsége között nagyon nagy különbségek vannak" – mondta Rádai Péter, aki szerint a hatvan perc elegendő volt a négy feladat megoldására.A középszintű angolérettségi a korábbi A2-B1 szinthez képest tisztán B1-es 2017 óta - ez némi szintemelkedést jelent - írta az eduline - Középszinten az angol nyelv írásbeli ideje 180 perc, ebből az első rész, az olvasott szöveg értése 60 perces. A második rész a nyelvhelyességi feladatsor megoldása, amire 30 perc áll a diákok rendelkezésére. Ezután szünet következik, majd a hallott szöveg értése részre 30 percet, végül az íráskészségi feladatsorra 60 percet kapnak a vizsgázók.Emelt szinten 240 perc áll a diákok rendelkezésére. A vizsgán az előzőekben is felsorolt összetevők szerepelnek ugyanabban a sorrendben, de a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc.Az íráskészség vizsgarész esetében a feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, a többi vizsgarésznél semmilyen segédeszköz nem alkalmazható. Az egyes vizsgaösszetevők értékelése emelt és középszinten is független egymástól, és a javítás központilag kidolgozott útmutató alapján történik