Angol színjátszó - ebben a tanévben is folytatják a győri Révai Gimnáziumban

Én már nem járhattam az angol nyelvű csoportba, mert Torda Márta tanárnő, aki nagyon lelkesen vitte, nyugdíjba vonult. Mesélt azonban arról, hogy régen mennyire más volt egy-egy foglalkozás. Akkoriban VHS kazettán jöttek ki az angol drámák, onnan kellett kiírni, majd átírni a dialógusokat

A péntek délutáni, kétórás foglalkozások október első-második hetéig abszolút nyitottak, minden jelentkezőt szívesen fogadnak.

Érdekesség, hogy cserediák mindkét tanévben jelentkezett a csapatba , tavaly egy belga tanuló volt, idén pedig egy amerikai fog hozzájuk járni.

Kottán Klaudia, az angol színjátszó szervezője.

Az angol nyelv szerves része a mindennapjainknak, rengeteg passzív tudása van az embereknek, és ez egész gyorsan elő tud jönni. Ezért is mondom, hogy nem számít, ha valaki kezdő nyelvtudással, vagy felsőfokú nyelvvizsgára készülve csatlakozik hozzánk. A lényeg, hogy pozitívan hassunk egymásra, és ha arra kerül a sor, a tankönyv elé is szívesebben üljenek le a diákok

Sok-sok év után tavaly indult újra az angolul zajló foglalkozás.

Ahogy tavaly, úgy a 2018-19-es tanévben is Kottán Klaudia – korábbi révais tanuló – a színjátszó főszervezője. Amikor ő „koptatta az iskolapadokat", szintén színjátszós volt, de az angolos csapat majdnem 10 éve, hogy megszűnt.– kezdi Kottán Klaudia, aki jelenleg az ELTE angol-magyar tanár szakos hallgatója.„Az igazgató úr örült az ötletemnek, hiszen ott végeztem, és a révais színjátszásnak nagy hagyománya van, valamint nyelvi osztályok is működnek a gimnáziumban".Úgy néz ki, olyan is lesz az idei csoportban, aki tavaly részt vett már a foglalkozásokon. „Sőt, olyan is velünk lesz, aki a tavalyi év végi előadás nézője volt. 20-25 érdeklődő jött el egyébként a záró darabra, ami a diák-színjátszásban szép számnak számít" – meséli büszkén a szervező.Hogy lesz-e tanév végi előadás, előre még nem látni, a szervező szerint ez csoportfüggő. Az elsődleges cél az, hogy közösen, egymásra hatva fejlesszék az idegen nyelvű kommunikációt.– fejti ki Kottán Klaudia, aki hisz az improvizáció erejében, így csak egy-egy szövegrészletet szoktak fixálni a gyakorlások során.A szervező – aki meglepő módon soha nem akart színésznő lenni – már többször elmélyült a drámapedagógia rejtelmeiben: elvégezte Kaposi László, a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnökének tréningjét, járt egy egyhónapos tanfolyamra Angliában és egy hasonlóra Szerbiában (ezeken a Nyitott Kör Egyesület jóvoltából vehetett részt), és volt egyszer egy dráma táborban Dániában.„Nagyon sok mindent hoztam haza ezekről a helyekről, és látom azt is, hogy kell még egy kis idő, amíg a drámapedagógia be tud kapcsolódni a hagyományokba".Kottán Klaudia szerint – egy Szerbiában megismert, brit drámatanár szavait idézve – elképesztő erővel bír az idegen nyelvű színjátszás. „Nagy álmom, hogy egyszer egyfajta standard legyen az, hogy az alkalmazott dráma része a nyelvoktatásnak, kiegészítve azt, ahogyan tankönyvből sajátíthatunk el tudást".