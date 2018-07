Angliai különdíjat kapott a győri zöldtető

A zöldtető kiváló hőszigetelő, megfogja a port, megköti a szén-dioxidot, visszapárologtatja a lezúduló csapadékot, Győrben ráadásul még a zöldfelületi mutatóba is beszámít, marad tehát hely a társasházi parkolóknak. Ezenkívül látványa a szemnek is kellemes, mégiscsak más, mint amikor a bitumenes tetőt kell nézni a környező házak ablakaiból. Nem csoda, hogy a lapos tetős társasházak megjelenésével egyre népszerűbb a tető „befüvesítése".A győri ArchiGreen Kft. az országhatáron kívül is jó hírét vitte a városnak, ugyanis a cég innovatív zöldtetőrendszerével készült a nottinghami egyetem teteje, amely Angliában az Év tetője 2017 versenyen a négyes döntőbe jutott, különdíjat érdemelve kikörnyezettudatosságáért. A szigetországban vadvirágok és fű borítja a tetőt, nálunk varjúhájfélék, amelyek éppen ezekben a hetekben virágoznak, színekben gazdag rétet varázsolva többemeletnyi magasba.„A zöldtető 30–35 liternyi vizet képes tárolni négyzetméterenként, elnyeli a napfény kilencven százalékát, így a társasház belsejében jóval alacsonyabb lesz a hőmérséklet – ecseteli a rendszer előnyeit Somogyi Mihály, az ArchiGreen ügyvezetője. – Megfizethető: egy százhúsz négyzetméteres, szigetelés nélküli zöldtető másfél millió forintból megépíthető." Győrben a kórház, számtalan cég irodája, társasházak sokasága mellett például az épülő Árpád úti parkolóház és sok-sok családi ház szavazott már a zöldítésre.A csupasz tetőre kerülő rétet csupán az első hónapokban kell öntözni, utána különösebb karbantartást nem igényel, mindössze évente kétszer-háromszor kell gyomtalanítani és a tápanyagot pótolni. Egyaránt létezik kertként használható és taposást nem tűrő növényekkel telepített, a nottinghami, díjat elnyerő az utóbbiba sorolható. A lehetőségek korlátlanok, akár fák között is sétálhatunk a lakások felett – minden csak az ültetőréteg vastagságától függ.