"Amibe csak lehet, beleteszem a szívemet" - Dr. Galli Csaba gazdag életútja

Több mint negyven éve, 1977-ben jöttem Győrbe, úgy, hogy előtte csak osztálykiránduláson jártam a városban. Akkorra közel tíz évet már lehúztam az Ikarusban. Budapesten, Mátyásföldön volt a törzsgyár, ahol viszonylag hamar osztályvezető lettem. Külsősként bedolgoztam közben a Felsőfokú Gépjárműközlekedési Technikumba, és amikor ők 1975-ben kollektíven ide költöztek Győrbe, az akkori KTMF-re, hívtak, hogy jöjjek utánuk, mert Győr egy tuti jó hely. Lejöttem, szétnéztem, gondoltam, belevágok. Egy adjunktusi állást pályáztam meg, meg is nyertem"

"Minden nap hálát adok az Istennek, hogy a győri egyetemre vezetett" – mondja Galli Csaba. Fotó: Májer Csaba József

– idézi fel a kezdeteket Galli Csaba.Az akkoriban alapított Járműgyártási Tanszékre került, a volt rábás Vermes Gusztáv irányítása alatt dolgozott, tizenöt évig egy irodában Halmos Emillel, aki végül Győrbe invitálta. Belső égésű motorokkal kapcsolatos ismereteket, járműszerkezeteket, erőátviteli rendszereket, autóvillamosságot, járműgyártást, gépipari szerelést tanított. Az oktatói munka mellett az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottsághoz tartozó Anyagmozgatási és Csomagolási Intézet győri irodáját vezette negyedszázadon át. Sok-sok raktárt tervezett, tartotta a kapcsolatot az észak-dunántúli régió vállalataival, anyagmozgatással foglalkozott, így került hozzá később az anyagmozgatás tantárgy is.Győrbe kerülésével egy időben adta be az igazságügyi szakértői kérelmét, és Gyepes István, a bíróság akkori elnöke előtt tette le az esküt. Jövőre lesz negyvenéves az igazságügyi szakértői pályafutása, nagyon sok megrázó esettel. Közlekedési balesetekkel, bűncselekményekkel kapcsolatban egyaránt kapott megbízásokat.

Ha beszélnem kell róla, még most is felkavar egy tízéves, biciklis kisfiú tragédiája. Győrben, a GySEV rendezőpályaudvarnál sodorta el egy konténerszállító teherautó. A kerekek alá esett, azonnal meghalt. Nagy csődület keletkezett a helyszínen, és valaki a tömegből érzéketlenül odahívta a közelben lakó édesanyát, amikor a kis test még élettelenül az aszfalton feküdt. A mentők a kisfiút már nem tudták elszállítani, anyukáját viszont kórházba kellett vinniük. Sokkot kapott, összeomlott a látványtól"

– idézi fel egyik megrázó esetét Galli Csaba, aki 2000-től 2016-ig vezette – megszűnéséig – a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara győri területi szervezetét.A külső munkák mellett a Széchenyi István Egyetemen is egymás után érték a megbízások. 1997-ben nevezték ki a Felnőttképzési Központ igazgatójának. Volt olyan időszak, a kétezres évek közepén, amikor több mint ötezer hallgató tartozott hozzájuk a levelező tagozaton, távoktatásban, továbbképzéseken, tanfolyamokon. Amikor felvételi előtt álló diákoknak beszélt az egyetemről, mindig azt emelte ki, hogy anyagilag összehasonlíthatatlan, ha valaki Pesten vagy Győrben tanul. Minden Győr javára billen.2010-ig – rendeleti korlát miatt – vezette a központot, és emellett a szakszervezetben is vezető lett. Először kari titkárnak jelölték és döntő többséggel választották meg, 1989-től pedig az egész egyetem szakszervezeti vezetője lett, és bekapcsolódott közben a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnökségi munkájába. Három cikluson át volt alelnök, 2015-ig.

A legnagyobb erénynek azt tartom, hogy soha nem volt nyugtalanság, nem voltak tüntetések, agresszív jelenetek a győri campuson, ellentétben az ország több felsőoktatási intézményével. Sikerült mindig megőrizni a munkabékét. Békességben éltünk, a gondokat mindig megvitattuk, és az egyetem vezetése a szakszervezetet rendszeresen, korrekten tájékoztatta a várható döntésekről"

– mondta Galli Csaba, akit újabb megmérettetés várt, amikor jelölték a Győri Evangélikus Egyházközség világi vezetőjének, felügyelőjének. Először hezitált, de ott is olyan nagy arányban választották meg, hogy nem mondhatott nemet. Már a második periódusát tölti, felépült-megújult közben a pompás Insula Lutherana, és Győr egyik gyöngyszeme lett.Galli Csaba több mint negyven évnyi szakmai tapasztalat birtokában jelenleg tanácsadóként segíti az egyetemet. Az utóbbi hónapokban az intézmény történetét feldolgozó jubileumi kötet szerkesztőbizottságának elnökeként alkotott jó projektcsapatot Biczó Zalánnal, Honvári Jánossal (a szerzővel), Winkler Csabával közösen. Az igényes könyv most jött ki a nyomdából.Amikor arról kérdezzük, mi kellett ahhoz, hogy minden eddigi pozíciójába nagy többséggel válasszák meg, egy idézettel válaszol Az ember tragédiájából. „Nem adhatok mást, csak mi lényegem".

Igyekszem nem megjátszani magam, és próbálok mindent szeretettel intézni. Inkább érzelmi beállítottságú vagyok, amit lehet, megtámogatok emocionális oldalról is. Ha észérvekre, racionalitásra van szükség, ott sem baj, ha megjelenik az érzelem. Vagyis amibe csak lehet, mindig beleteszem a szívemet. És minden nap hálát adok az Istennek, hogy ide vezetett. Az életem az egyetem. Nagyon szeretek itt. Ezt a létező legjobb munkahely. A fizetések nem túl magasak, de akinek van vágott dohány a haja alatt, és szeret is, tud is dolgozni, így is tisztességes pénzt kereshet, de ennél is fontosabb a mindent átható emberközpontúság a győri egyetemen"

– vallja Galli Csaba, és hangsúlyozza, hogy csakis a családjával együtt lehet kerek az élete. Kamilla, a felesége is itt dolgozott az egyetemen, a jogi karon. Kisebbik fia, Richárd az Informatika Tanszék adjunktusa, és a nagyobbik fia is informatikus, Budapesten, egy német cégnél.A Galli család tudja tehát, hogy milyen is az igazi, büszkeséget adó széchenyis életérzés.