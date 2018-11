Alsó tagozatos kortól tudatosan építi a diákok pályaorientációját a győri Mobilis

Fotó: Mobilis

A határon átnyúló, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyei iskolák, valamint cégek bevonásával zajló projekt célja, hogy enyhítse a kis- és középvállalatok munkaerő-hiányát és vonzóvá tegye a műszaki pályát a lányok számára, legyen szó például energiatechnológiai, informatikai, robotikai vagy fémipari területről

A foglalkozások során például saját kezűleg készítenek a diákok kis szél- és víz-erőműveket (maketteket). Megbeszéljük az energia hasznosításának jelentőségét. Rengeteg innovációt lehet elérni ezen a területen

A mai, gendersemleges világban el kell fogadni a nők létjogosultságát a műszaki életben. Két lányom van, közülük a kisebbik a Mobilis Bits LEGO robot versenycsapat tagja. Egyetemi oktatóként látom, hogy a mérnöki szakokra még mindig sokkal több fiú jelentkezik, mint lány. A műszaki szféra pedig tárt karokkal fogadja a nőket. Nemcsak gépészeti vagy járműmérnöki beállítottsággal, hanem informatikai vagy természettudományos érdeklődéssel is, hiszen ez már mind kéz a kézben jár.

A pedagógusoknak szóló programon a megújuló energiák témáját járták körül. Hogyan kelthetik fel a 6-15 éves gyermekek, fiatalok érdeklődését a műszaki pálya sokszínűségére?Főként erről – gyakorlatias példákat felsorakoztatva – beszélt Dr. Buruzs Adrienn az eseményen. Az előadást követően Molnár Milán, a Mobilis munkatársa gyakorlati foglalkozás keretében is megismertette a résztvevőket az új modullal.A Mobilis a diákok, pedagógusok, szülők és cégek látókörének szélesítésével igyekszik szolgálni a fiatalok pályaorientációját. Az Ausztria-Magyarország Interreg Program keretében megvalósuló „femcoop PLUS" projektben már annak indulása (2016) óta részt vesz.– mondja Rákosi Szabolcs, a Mobilis pályaorientációs vezetője.„Fontos, hogy a diákok egészen kisiskolás koruktól gazdagodjanak olyan élményekben, amik fenntartják a műszaki érdeklődést. Hiszen ezt nem felkelteni, hanem megtartani kell ebben a korban. Szerintem mindenkiben vannak kérdések a világ működése kapcsán, és lényeges, hogy ezeket a kérdéseket feltegyék a gyerekek és kérdéseikre helyes válaszokat kapjanak" – teszi hozzá Rákosi Szabolcs.Dr. Buruzs Adrienn szakértőként segíti a projektet. A Mobilis munkatársaival együttműködésben tematikus előadások és workshopok programjait dolgozta ki az energiatechnológia területén.– fejti ki a környezetmérnök.„A saját kézzel létrehozott kis erőművekhez – vagy a többi, foglalkozást kísérő kreatív módszerhez – nem kell különleges alapanyag, így az iskolai tanórákba is könnyen bele lehet csempészni, nincs szükség high-tech felszerelésre, csak némi hurkapálcára, parafa dugóra…" – teszi hozzá a Mobilis munkatársa.Eddig 10-12 előadásnak adott otthont a Mobilis a femcoop PLUS projekt keretein belül, sőt sok-sok iskolás a termek falain kívül is szerzett már tapasztalatot, hiszen interaktív céglátogatásokat tettek az elmúlt két évben, ellátogattak például az Alteo Nyrt. jánossomorjai szélerőművéhez. Mindez a jövő évig fog folytatódni:„Testközelbe visszük a tudományt" – mondja Dr. Buruzs Adrienn, aki a nők műszaki szférában való érvényesülése kapcsán a következőképp érvelt.Végül Rákosi Szabolcs hozzátette: a Mobilis elkötelezett abban, hogy már alsó tagozatos kortól tudatosan építse a diákok pályaorientációját. Fontos, hogy a megfelelő iskolatípus meghatározása, majd az intézményválasztás előtt a lehető legtöbb impulzust, információt megkapják a diákok és szüleik.A gyerekek fantáziája határtalan. Egyikőjük egy Mobilis által szervezett pályaorientációs versenyen azt a választ adta – a mi lenne a szakmád a távoli jövőben kérdésre felelve –, hogy ő az időutazók utaskísérője lenne.