Állj vagy jövök: nyárnyitó retró sztárokkal Győrben - Sok-sok fotó

A 90-es évek hazai popcsapatai - sokan megfogyatkozva - három legjobb daluk után egymást váltották a színpadon. "Ezt a számot is ismerem" érzés három órában.Cifrát káromkodott az a szakállas pasas, aki szombat este kilenc előtt, a Hip Hop Boyz fellépése alatt akart a belváros felől a révfalui híd irányába tekerni. A fagyizó körüli tömegen ugyanis nem tudta még áttuszakolni sem a drótszamarat.A Dunakapu téri nyárnyitó koncertre érkezők nagy része a hátsó sorokban húzódott meg, miközben középen simán el lehetett tolni a babakocsikat is, az első sorban pedig túlnyomórészt ötven pluszosok álltak.A Retro Live nagy dobásnak ígérkezett, ilyen még nem volt, hogy a kilencvenes évek legjobb popcsapatai együtt, s pláne nem, hogy élőben lépjenek fel. Próbáltak rá, s ugyanazok a zenészek kísértek minden fellépőt.DJ Dominique nyitott, aki arra panaszkodott, hogy nappali világosságban szinte lehetetlen bulit csinálni. Ő azért megpróbált, s bár őrült kagyvaszként keverte a számokat (YMCA-tól "a minden ötödik földlakó által meghallgatott" Despacitoig volt itt minden), működött a dolog.A legnagyobb sikere a 4F Club Balatoni lázának volt, s ez már jelezte, itt ma magyar retróra éhes a nép. S még enni kér.Kiki ugyan csillapította ezt Első Emelet dalokkal (jó hír a rajongóknak, hogy bejelentette, idén folytatódik az Emelet-projekt, jelentsen ez bármit is).A táncosát gyászoló Hip Hop Boyz tagjai egymással állítólag vitáznak jogdíjakon, s furcsa volt látni, hogy egy egykori fiúcsapatot tulajdonképpen csak a hangzatos nevű O.G. Duck jelentsen.Ugyanez volt a helyzet a Happy Ganggel, ahol csak Cory énekelt - a Kérek egy kulcsot a szívedhez persze így is sokezer asszonyt énekeltetett meg.A Fiestás Csordás Tibi is egyedül jött, s Erika C is visszaváltozott Zoltán Erikává, s otthon hagyta férjét Robbie D-t.A három órás buli alatt többször visszatért a "jé ezt a számot is ismerem" érzés, s megfogalmazódott a kérdés egy-egy zenekarnál, ha nem csak a három legjobb számukat kell elénekelni, vajon mit tudtak volna még hozzátenni az esthez. De így volt ez jó mindenkinek, feszes volt a buli, nem voltak átszerelések, pörgött a nyárnyitó, egyedül Subb Bass Szabi ragadt a kilencvenes években, amikor lefutás előtt elreppelt valamit a telefonok és a facebook káros mivoltáról. Még DJ Dominiknek is bejött, amikor mindenkivel felemeltette világító telefonját, többezer kütyü adott fényt a Dunakapu téren, látványos attrakció lett.Jöhetett végül a népszórakoztatás elmaradhatatlan eleme, a tűzijáték, meg az ingyenes buszok haza.A nyár Győrben hivatalosan is megnyitva.