Állásbörze a győri Széchenyi-egyetemen: 41 kiállító kínált munkahelyet - fotók

Ezúttal 300 négyzetméteren 41 kiállító kínált 500-700 közötti pozíciót, állást és gyakornoki helyet.Az állásbörze munkakeresőnek és munkát kínálónak egyaránt jó: személyes kapcsolat kialakítását teszi lehetővé Megjelent az Audi Hungária, az SMR, a Máv-Start,a BOS is, új szereplő volt az Exxon Mobil vagy a Coloplast Hungary. Érdekesség, hogy utóbbi cég Tatabánya vonzáskörzetébe csábítana dolgozókat.A sok mérnököt, autóipari szakembert kereső között kakukktojásként feltűnt a honvédség is. Az egyetemi állásbörzén persze elsősorban a hallgatók mazsolázták a lehetőségeket, de mint megtudtuk, a hétfői felkészítő napon például egy 38 éves, háromgyerekes anyuka is megjelent, merthogy ő is úgy ítélte meg, sok hasznos információt kaphatott egy, a munka világába visszatérő, vagy éppen tapasztalt álláskereső is.