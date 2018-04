Alkalmi légyott helyett kirabolták és megverték az utcán Győrben

Rablás bűntettével vádol a Győri Járási és Nyomozó Ügyészség egy férfit és egy nőt, aki k 2017 őszén az alkalmi légyottra érkező sértettet egy győri utcán testszerte bántalmazták, majd kirabolták.A 36 éves sértett a világhálón ismerkedett meg a nővel, akinek pénzt ígért alkalmi együttlétért cserében.A találkozásukkor azonban a nő a sértettet egy boltba vezetve kifigyelte, hogy van-e pénz a sértettnél, majd az utcán, a várakozó társának, egy férfinak szólt, hogy „ő az".Ezt követően a férfi a sértettet a földre lökte, majd mindkét elkövető testszerte és fején is ütötte-rúgta a sértettet. A férfi ezen felül rá is ült a földön fekvő sértettre, fojtogatta őt, illetőleg megfenyegette, hogy meg fogja ölni, majd szólt a nőnek, hogy vegye el a sértett pénztárcáját. Azt a nő el is vette, abból 30.000 forintot eltulajdonított, majd visszalépett a védekezésképtelen sértetthez, a pénztárcát a földre dobta és a sértettet többször újra megütötte.Az elkövetők ezután távoztak a helyszínről. A sértettnek a cselekmény kapcsán nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos sérülései keletkeztek, és a mobiltelefonja is összetört.A 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménnyel vádolt elkövetők előzetes letartóztatásban várják az eljárás folytatását - tájékoztatott dr. Takács Péter főügyész kedden.