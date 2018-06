Aláírták: költözhet a törvényszék - így néz majd ki a felújított MTESZ-székház Győrben

Látványterv a felújított székházról.

A Győri Törvényszék elnöke, dr. Takács József és a Leier Monolit Kft. ügyvezetője, Mártonné dr. Baj Mária szerdán aláírta a Győri Közigazgatási és Munkaügyi BíróságDr. Takács József köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság létszámfejlesztésének köszönhetően a bíróság a jelenlegi helyén nem tud tovább működni, ezért olyan új épületet kellett találni, amely minden szempontból megfelel egy modern bírósággal szemben támasztott követelménynek, ugyanakkor tükrözi az igazságszolgáltatási tevékenység tekintélyét is. Győr történelmi belvárosában ez nem volt könnyű feladat, de nem is volt lehetetlen.A Leier Csoport korábban már több történelmi jelentőségű épületegyüttes felújítását végezte el kivételesen jó minőségben. A Győri Törvényszék elnöke kiemelte, hogy ezért is megtisztelő a Győri Törvényszék számára az, hogy ezt az épületet bérelheti a cégtől, ezáltal pedig nem csak a bírósági dolgozók, hanem a bírósághoz forduló állampolgárok is méltó, a modern kor minden követelményének megfelelő környezetben vehetnek részt az igazságszolgáltatásban.Mártonné dr. Baj Mária elmondta, az építkezés a megfelelő ütemben halad, a műemlék épületet várhatóan 2018. őszén át tudják adni. A cég vezetője azt is kiemelte, hogy nagyon szép feladat számukra a műemlék jellegű épületek felújítása, és örömét fejezte ki, hogy olyan nagy tekintélyű szervezet, mint a bíróság fogja ebben a különleges épületben végezni a munkáját.