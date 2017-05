Akiket idegesítenek a kattogók, meghívót kaptak egy vak vacsorára Győrben

Szabó Béla fotózás közben.

, hogy Borsodi Erzsébet jobb szemének retináját 8, a bal oldalit 18 évesen vesztette el. A győri vak nő szerint a kattogók egyre több helyen halkulnak el a városban. Riportunkból kiderült: ez nem a véletlen számlájára írható, a lakókat több helyütt zavarja a kattogók hangja.Cikkünkre több mintérkezett. Olvasóink többsége a vakokat segítő eszköz és a tolerancia mellett tett tanúságot.A témáról most a Győr Arrabona Lions Club soros elnöke, Szabó Béla mondja el álláspontját, aki gyerekkori betegség következtében egy szemmel látja a világot. A kattogók felszerelését számos helyen a civil szervezet támogatta a városban."Be kell ismernem, valóban van hangja a közlekedési lámpák mellé telepített hangjelző készülékeknek, amelyek elsősorban a látássérüléssel élő embertársainknak segítenek. Ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy az idősek is, valamint a gyerekek is örömmel veszik az áthaladást segítő hangjelzést" - kezdte Szabó Béla."Az ötlet egy évtizeddel ezelőtt fogalmazódott meg a Győr Arrabona Lions Club tagságában, mikor egyik tagunk Prágából hazatérve örömmel újságolta, hogy ott hangjelző készülékek vannak a gyalogátkelőkben elhelyezett közlekedési lámpáknál, ezzel segítve a vakok közlekedését. Magam is jártam azóta jó néhányszor a cseh fővárosban és ott a mai napig éjjel-nappal működnek a hangjelzők, két különböző frekvenciával. Jelzik a pirosat és a zöldet is" - hallottuk.

Magyarországon, egyedülálló módon Győrben könnyítik a kattogók a vakok közlekedését. Felszerelésükben szakmai segítséget nyújtott a Győri Útkezelő Szervezet és a Magyar Közút megyei igazgatósága, elhelyezésük a vakok megyei szervezetének a tagoktól kikért véleményei, javaslatai alapján történt. "Ezeknek a költségeit a Győr Arrabona Lions Club biztosította adományokból. Az eltelt évek alatt 86 útkereszteződésben 172 hangjelzőt finanszíroztunk. Csak tájékoztatásként: 4,3 millió forint összegben" - folytatta Szabó Béla."Mint említettem, a hangjelző készülékek elhelyezését szakmai egyeztetések előzik meg. Olyan átkelőknél helyezik ki azokat, ahol nagy a forgalom. A nagy forgalom nagy zajjal jár. Ilyenkor nem értem, hogy a panaszosok miért nem a forgalom zajára reklamálnak?" - vetette fel a közismert győri fotográfus."A Győr Arrabona Lions Club minden panaszost meghív egy vak vacsorára. Itt fénytől elzárt helyen lehet vacsorázni, mindenki megtapasztalhatja, milyen érzés látás nélkül élni. Nem kell kimenniük az utcára, a forgalomba, csak étkezniük egy asztalnál vakon. Amennyiben ezután is az marad a véleményük, hogy hallgassanak el a `kattogók´, intézkedünk" - közölte Szabó Béla. Ha lesz bátor jelentkező, aki elfogadja a különleges vacsora meghívást, tudósítunk az eseményről.Akik úgy érzik, hogy a "kattogók" számukra elviselhetetlen életkörülményeket teremtenek, küldjenek egy levelet, elérhetőséggel és az útkereszteződés megjelölésével a Győr Arrabona Lions Clubnak (9021 Győr Munkácsy Mihály Utca 1-5. 2.Lh. Fsz.Em. 4.A.), vagy a következő. Ezt követően jöhet a vak vacsora.