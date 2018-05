Akciófilmbe illő rablás a 83-as főúton, Gyarmatnál: az egyik rabló még szökésben

A rablás előzménye is sokkoló volt: a sofőr kamiont előzött volna, de satufékkel állt meg végül az út szélén, mert olyan sebességgel száguldott vele szemben egy hirtelen feltűnt autós Gyarmat és Takácsi között. Még nem sejthette, hogy mi készül. Nyilván örült, hogy meg tudott állni és mindenki karcolás nélkül úszta meg az esetet. A jobbára fiatalokból álló társaság egyébként pár napos vakáció után tért volna vissza Lengyelországba, várta a munka a négy lengyelt és a két kint élő magyar utast.A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség vádirata szerint a szembejött kocsi hirtelen megfordult, visszajött és beállt az út szélén ragadt társaság elé. A három huszonéves férfi kipattant. Amint a tanúk utóbb beszámoltak róla, rendkívül agresszíven viselkedtek, kirohanásszerűen léptek fel, pénzt és ékszert követelve.Úgy kezelték a közlekedési helyzetet, mintha a társaság az ő életükre tört volna s ez jogalap lenne a kifosztásra. Négy sértett a kocsiban maradt, ült bent egy nő is. Ketten szálltak ki, mire az egyik rabló vascsövet kapott elő az autóból, rávágott vele a meglepett áldozatok kocsijára, feléjük is ütött, majd szétverte a visszapillantót. Társa ezután nyakánál fogva ragadta meg az egyetlen idősebb korú sértettet, a hatvanhét éves férfit, akit rá is lökött az autóra. Utána a csomagtartót próbálta kinyitni, de ez nem sikerült neki.Zsákmányt akartak, s elfogyott a türelmük. A harmadik rabló egy rongyba csavart tárgyat hozott ki a másik kocsiból azzal, hogy fegyvere van, „vége a játéknak". Erre a fenyegetésre az egyik sértett 40 ezer forintot adott neki, s a támadók kereket oldottak.Dr. Gál Katalin, az ügyészség szóvivője közölte: az elkövetőkkel szemben – a halmazati szabályokra tekintettel – 15 év szabadságvesztés is kiszabható. A három férfiből jelenleg kettőt vádolnak, a harmadik ugyanis szökésben van, s európai elfogatóparancsot adtak ki vele szemben.

Szerdán írtuk:

