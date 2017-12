Akár két busszal is hazamehetünk adventkor

„Társaságunk az adventi időszakhoz kapcsolódóan az elmúlt évek tapasztalatai alapján elsősorban hétvégén – kapacitási és forgalomszervezési lehetőségeihez mérten – nagyobb befogadóképességű autóbuszokat, illetve szükség esetén további járatokat is közlekedtet mind helyi, mind helyközi vonalakon" – adott választ az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ megkeresésünkre.



Mivel tavaly az adventi időszak alatt több olvasónk is jelezte, nem fért fel az utolsó buszra Győrből valamelyik környező településre, idén is rákérdeztünk az ÉNYKK-nál az ünnepi buszhelyzetre.



Az első adventi hétvégén, szombaton, a Szigetköz irányába igyekvő utasok száma miatt az esti háromnegyed tizenegyes alapjárat mellett kiegészítő járatot is közlekedtettek Dunaszegig. Így a nagy utaslétszám miatt nem is érkezett panasz az ÉNYKK-hoz.



A menetrend szerinti közlekedést elsősorban az időjárási és útviszonyok befolyásolják, így ettől függően lehet számítani forgalmi zavarokra, tekintettel az előző téli időszakokra.



„Természetesen műszaki szakszolgálatunk és az operatív irányításban részt vevő kollégáink a lehetőségekhez mérten mindent megtesznek annak érdekében, hogy az utazóközönség minél kevesebb, a szolgáltatással kapcsolatos problémával szembesüljön" – reagált a közlekedési központ.