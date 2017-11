Ahol a beteg motoron, szekéren és gyalog jön: Tanzániában műtött a győri professzor

Ebben a helyiségben operált a győri professzor is (a fotót ő készítette), a háttérben látszik a szemetes és a felmosóvödör.

Az Africa Amini Alama nevű komplexum – amelyhez kórház, iskola, árvaház, szakközépiskola, varroda, sőt, turisták fogadására alkalmas maszáj falu is tartozik – a Momella nevű faluban működik. A karitatív vállalkozást 2009-ben egy bécsi doktornő, Christina Wallner alapította. A helyi maszáj vezetők a területet adták a doktornőnek, aki a kórházat részben saját tőkéből, részben adományokból hozta létre. A komplexum jelenleg 150 helyinek nyújt megélhetést, a kórház napi 100–120 beteget lát el. A fekvőbetegrészlege 30 ágyas. Ide érkezett meg október végén Győrből prof. Oláh Attila.

Nem fizetnek, te fizetszNagy baj lenne, ha a magyarországi egészségügyet az afrikaival kellene egy lapon említeni és összehasonlítani, mégis óhatatlanul az itthoni helyzethez viszonyítja a Tanzániában látottakat a győri professzor.Az alapkérdéssel illik kezdeni: mit keresett Oláh Attila Afriában? „Nem először utaztam Afrikába, nagyon szeretem ezt a kontinenst. De csak turistaként jártam eddig ott. A kórházról és a lehetőségről szóltak nekem – ismerve Afrika iránti szenvedélyemet –, s én nem sokat haboztam. Csak az volt a kérdés, mikor tudom a győri műtéti rendembe ezt a három szabad hetet beiktatni."Az az európai orvos, aki jelentkezik Momellába, fizetést a munkájáért nem kap. Maga állja a repülőutat, a munkavállalási vízumot (250 dollárt) és ellátást, csak a szállást biztosítják neki ingyen.Epeműtét 120 dollárMomellát a térképen se könnyű megtalálni, olyan kicsinyke. A helyiek azonban már ismerik, híre leginkább abból fakad, hogy itt olyan árat kérnek az orvosi ellátásért, amit ők is meg tudnak fizetni. Az első fontos különbség ebből adódik: Afrikában az emberek többsége nem fizet társadalombiztosítást, így ha műtétre szorulnak, a költségeket maguknak kell állniuk. Egy átlagos kórházban ez számukra nagyon sokba kerülne, itt viszont egy epeműtét 120 dollár, amit még tudnak vállalni a betegek, illetve a betegek hozzátartozói. Még a szegényebbek is, hiszen ez durván egyhavi átlagfizetésnek felel meg.A helyi orvosok mellett Oláh Attilához hasonlóan egyszer-egyszer feltűnik európai orvos a kórházban, aki tudásával, munkájával segít kint. A győri orvost arra kérték, hogy a két helyi sebészt – akik kisebb operációkat már végeztek addig is – a nagyobb műtétekbe vezesse be. Oláh professzornak mindenekelőtt a lehetőségeket kellett felmérnie...Hepatitis és HIV„Az európai, leginkább a német és az osztrák adományoknak hála tulajdonképpen szinte minden volt, ami egy kórházban kell. Altatógép, műtőasztal, bemosakodó, sterilizáló, műszerek, asszisztencia. Minden volt, de mindenből vegyünk le harminc százalékot. Külön-külön nem nyílt volna szélesre az olló ahhoz képest, amit itthon használunk, de a sok harminc százalék miatt már lényeges volt a különbség. A műtéteket megelőzően sokkal kevesebb vizsgálatot végeznek el, a hepatitist és a HIV-et viszont kötelezően nézik. Eleve dupla kesztyűben műtenek, de ha felmerül a HIV-veszély, még jobban vigyáznak."Oláh professzor a három hét alatt dolgozott saját terepen (hasi sebészként), de operált petefészek-daganatot, amputációt, gyermeket egyaránt... Ebben a kórházban azt is meg kellett tanulnia, hogy a sebész nem specializálódhat, mert ahhoz kevesen vannak.Várólista nincsNem is feltétlenül a műtét során ütköztek ki egyébként a különbségek – mondja –, hanem előtte és utána. Kezdjük az „előtt"-tel: Afrikában nincs várólista, azon egyszerű okból kifolyólag, hogy tervezni sem terveznek előre. Oláh Attila ezt egy konkrét esettel illusztrálta: egy reggel szokás szerint megérkeztek a betegek a kórházba (volt, aki hat órát utazott, gyalogolt ezért), s az egyik páciens strúmaműtétre jelentkezett be. Ez a betegségtípus a jódhiány miatt nagy számban megjelenik ezen a területen, s a beteget akár még aznap meg tudták volna műteni, de kiderült, hogy evett már reggel. Másnap Oláh Attila azt gondolta, biztosan vele kezdik a napot, de kiderült, hogy az asszony este hazament, és másnap reggel nem jött vissza. Egyszer talán még visszajön, és akkor megműtik... Itt semmi nem sürgős. „Három nap kellett, amíg hozzászoktam a körülményekhez, s ahhoz, hogy itt minden nyugodtan, lassan, magától értetődően megy. Úgyis lesz valahogy, ez a beteg is visszajön."

Prof. Oláh Attila

Az utógondozásA másik különbség pedig a műtétet követő időszak. Oláh Attila egyenesen fogalmaz: „Ha Győrben operálok, utána akár el is utazhatok, mert tudom, hogy a betegemre maximális gondossággal vigyáznak az intenzíven vagy a saját osztályomon. Itt ilyen nincs, a fő kérdés éppen ezért a műtét utáni ápolás, vagy például az, hogy egy rákos daganat kimetszése után mi lesz a beteggel. Onkológiai utókezelés ugyanis nincs. Az egyik legfontosabb feladatom az volt, hogy a betegek műtét utáni kezelési protokollját meghatározzuk és ezt elsajátítsák a helyi orvosok."A professzor itt is érzékelteti a győri és a tanzániai helyzet közötti különbséget: míg Magyarországon például egy emlődaganatnál jó ideje nem távolítják el az egész mellet – hiszen sugár- és onkológiai kezeléssel a drasztikus csonkolás kiváltható –, Afrikában muszáj. Ott ugyanis a túlélés egyetlen esélye, ha az áttétképződés minden várható lehetőségét kizárják; szikével.

A halál természetesHa már a túlélésnél tartunk: a három hétig tartó munka során egyetlen beteget veszítettek el a kórházban, bár ő olyan állapotban került műtőasztalra, hogy minden bizonnyal egy európai kórházban sem mentették volna meg az életét. Az operációt követő második napon hunyt el az idős férfi, a családtagjai hazavitték és a helyi szokásoknak megfelelően otthon eltemették. „A halál ott természetes része a létezésnek, a tényét elfogadják, betegjogi képviselő nincs, mert nem lenne dolga olyan vitákkal, pereskedésekkel, mint itthon."A tanulságokEgy ilyen út mindig szolgál tanulságokkal, Oláh Attila is megfogalmazta ezeket a hazatérése után. „Afrikának azon a részén nincs nyomor, szegénység persze van. A komplexum része az árvaház és az iskola; s hogy az egészségügy mellett miért az oktatás a kulcskérdés, azt a saját szememmel láttam. Ezek a gyerekek már tudnak olvasni, írni, ismerik a higiéniát, folyékonyan beszélnek angolul. Mivel ott sem találtak szakembereket a további építkezésekhez, ezért kitaníttatták őket: kőművesek, ácsok, villanyszerelők, autószerelők lettek. A diplomaosztás során ugyanúgy a büszke, meghatott szülők mellett ballagtak, ahogy itthon. Mobiltelefonjuk van – miért is ne lenne? –, de az élet sokkal nyugodtabb egy olyan országban, ahol hatkor besötétedik, és nincs mit csinálni.

Joggal szidhatjuk itthon az egészségügyünket, de látva, hogy a világ nagyobb részéhez képest nálunk elképesztő a technikai felszereltség, átértékelődnek a hazai viszonyok. Az az egészségügy, amelyet láttam, a negyvenes-ötvenes évek magyar viszonylatainak felel meg. Ott a beteg motoron, szekéren és gyalog is bejön. Utazik hat órát, mert élni akar. S tudja, hogy az életnél nincs nagyobb kincse. Amíg fel nem ültem a repülőre, azt gondoltam, jó már hazamenni, s ez egyszeri kaland lesz az életemben. Még a levegőben voltunk, de már tudtam: tévedtem. Visszajövök ide, ha tehetem, már a tavasszal."