Adyvárosban parkol az Arany-busz Győrben - fotók

Az Arany-busz november 21-én 15.30-ig parkol a Kodály Zoltán út 32/a, a Győr+ Hetilap szerkesztőségének bejárata előtt. A tárlat ingyenesen látogatható.

Július 10-én kelt útra és 2018 októberéig járja a Kárpát-medencét az Arany-busz, az Arany János életét bemutató tárlattal.A busz a könyvszalon alkalmából múlt héten péntektől vasárnapig a Győri Nemzeti Színház előtt parkolt, és – mint arról a szervezők büszkén számoltak be róla tegnap a buszon tartott sajtótájékoztatón –, péntekig 940 érdeklődővel megdöntötték az eddigi csúcsot. Az Arany-busz jelenleg az egy éves látogatói számot tekintve az ország legnépszerűbb kiállítása.„Fontosnak tartottuk, hogy Győrben, közelebbről Adyvárosban is megtekinthető legyen az interaktív kiállítás – fogalmazott Radnóti Ákos alpolgármester. – Mindenki tanult vagy tanul Aranyról, ismereteinket most érdekes formában bővíthetjük. Törekszünk rá, hogy valamilyen formában megemlékezzünk évfordulós nagyjainkról, a Kodály-emlékév alkalmából például nemsokára felavatjuk a zeneszerzőnek emléket állító, kottát ábrázoló szobrot Adyvárosban."A Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása, amely az „Önarckép álarcokban" címet kapta, a költő születésének 200. évfordulója alkalmából jött létre. A tárlaton a költő életművével ismerkedhetünk meg versekkel, képekkel, a nagyszalontai és a budapesti Arany-múzeumból származó relikviák másolataival, hang- és filmfelvételekkel, illetve digitális eszközök és különleges installációs elemek segítségével.A sajtótájékoztató ideje alatt éppen a Móra Ferenc iskola diákjai tekintették meg a vándorkiállítást. „Arany Jánosközépiskolás tananyag, tanulóinknak ezért is szolgál hasznos tudással ez a kiállítás. Különösen a játéksarkot élvezik, illetve azt a tesztet, amelyen szókincsüket tehetik próbára" – mondta el lapunknak Nyitrainé Heim Judit kísérő tanár.Az Arany-busz jelenleg az egy éves látogatói számot tekintve az ország legnépszerűbb kiállítása. Fotó: Mészáros Mátyás