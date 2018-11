Advent a Jóakarat jegyében

A Jóakarat hídján az elmúlt karácsonykor hetvenkét család sétálhatott végig.

Ha támogatást adna vagy kérne

A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat a mai számunkkal együtt kézbesített sárga csekken fizethetik be vagy átutalással, a 12096705-01312657-00100008-as számlaszámra is eljuttathatják hozzánk. Az alapítvány segítségét kérő olvasók jelentkezését a Kisalföld-szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A postacímre vagy az alapitvany@kisalfold.hu e-mail-címre várjuk.

Martinus, a Pannóniában született római legionárius 339 telén kilépett Ambianensium kapuján, amikor egy nélkülöző koldussal találkozott, akit rablók fosztottak ki és vertek meg. Kardjával kettévágta a köpenyét, egyik felét a koldus vállára borította. Ezzel az egyetlen kardcsapással mindörökre jelképévé vált az önzetlenségnek és a segítőkészségnek.Később a legionáriusból püspök lett, tettéből pedig példa, amit mindmáig követ minden jóakaratú ember a földön. Szent Márton tisztelete közvetlen környezetünkben egészen István királyunkig vezethető vissza, hisz az első királyunk által alapított pannonhalmi apátságot is az ő tiszteletére szentelték. Nem véletlen tehát, hogy immár évek óta Márton püspök emléknapjához közeli időpontot választ a Kisalföld adventi adomány-gyűjtő akciójának kezdetéül.A Jóakarat hídján az elmúlt karácsonykor hetvenkét család sétálhatott végig. Ahhoz, hogy egy picivel több étel kerüljön az ünnepi asztalra, hogy néhány ajándékkal több kerülhessen a fenyő alá, az olvasóink közül közel 5500-an járultak hozzá pénzadománnyal, összességében 11 millió forintot áldozva Márton püspök példájának.Újra itt volt Szent Márton napja és a Lapcom Média Alapítványa, a Jóakarat hídja ismét várja az olvasók szeretetforintjait, amivel idén is több tucat család karácsonyát tudjuk szebbé, melegebbé tenni.Mai lapszámunkban ismét megtalálhatják azt a sárga csekket, amivel nem a lap előfizetési díját tudják kiegyenlíteni, hanem sok száz apróság szemébe költöztethetik a csillagszóró és az adventi gyertyák fényét. Ha mégis kimaradna az újságból a csekk vagy elkeveredne, a 12096705-01312657-00100008-as számlaszámra közvetlenül is utalhatnak, hogy minél több rászorulót támogathassunk.Szerkesztőségünk vállalja, hogy a most beérkező forintokat környezettanulmány készítése után a Kisalföld nyilvánosságával eljuttatja az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családoknak.Hagyományaink szerint az adományozók névsorát a Kisalföld most is szeretné nyilvánosságra hozni. Ezért aki inkognitóban kíván maradni, kérjük, a megjegyzés rovatba írja majd be az „anonim" szót. Előfizetőink minden beérkező forint útját nyomon követhetik, hiszen rendszeresen beszámolunk az újságban a kifizetésekről. Az alapítványban végzett munkát lapunk munkatársai továbbra is a társadalmi felelősségvállalás részének tekintik, kiadónk pedig a Kisalföldbe fűzött sárga csekkek költségét ezúttal is magára vállalja, ezért az alapítványnak csak banki költsége keletkezik.Az adventi időszakban csendben számot vetünk éves tetteinkkel. Elcsendesedünk, bizakodva, várakozással telve nézzük a hetente kigyulladó adventi gyertyák fényét. Gondoljunk ilyenkor azokra is, akiknek nélkülözniük kell az otthon melegét vagy az étel ízét. Tegyük közösen szebbé a rászorulók karácsonyát!