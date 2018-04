Adótraffipax - Taxisokat, vendéglátóhelyeket ellenőriz a NAV Győrben

A NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2018. április 10. és 14. között fokozottan ellenőrzik a taxisokat Győrben. Az ellenőrök vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is - olvasható a NAV honlapján Ugyanitt közzétették azt is , hogy április 14-én fokozottan ellenőrzik a győri vendéglátó- és éjszakai szórakozóhelyeket. Az ellenőrök ezeken a helyeken is vizsgálják majd a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is.

