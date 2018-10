Adócsökkentés után: Győrben huszonhárommilliárd már a kasszában

A terv



25,5 milliárd forint adóbevétellel kalkulált a győri önkormányzat 2018-as költségvetésében összesen. Az első kilenc hónapban ennek 90,4 százaléka már befolyt.

Egészen 2013 végéig a maximális 2 százalékon volt az iparűzési adó kulcsa Győrben. Akkor a közgyűlés 1,8 százalékra vitte le a mértéket, a bevétel mégis jelentősen nőtt a következő években. A testület idén január 1-jei hatállyal újabb – ezúttal 11 százalékos – mérséklés mellett döntött, azóta 1,6 százalék az érvényes kulcs. Ennek kapcsán kérdeztük meg a városházát, hogy eddig milyen hatása volt a lépésnek.Fekete Dávid pénzügyekért felelős alpolgármester a Kisalföldet arról tájékoztatta, hogy ebből az – egyébként legmeghatározóbb – adónemből csaknem 19,3 milliárd forint folyt be szeptember végéig, ami mindössze 7 százalékos visszaesést jelent. „A 2018-as költségvetés készítésekor óvatosan terveztünk, 21,5 milliárd forinttal kalkuláltunk. Az első kilenchavi bevétel alapján derűlátóak lehetünk, hogy az év végi feltöltésekkel beérkezik a hiányzó 2,2 milliárd forint" – mondta a politikus. Szerinte a számok azt mutatják, hogy a győri gazdaság továbbra is erős.Az önkormányzat adóbevételei egyébként összességében nem 7, hanem csupán 6 százalékkal apadtak. Ennek magyarázata, hogy építményadóból csak hajszállal kevesebb, gépjárműadóból pedig hajszállal több pénzre tett szert a város, mint egy évvel korábban, idegenforgalmi adóból viszont a 7 százalékot is meghaladta a növekmény. Az utóbbit a szálláshelyeken – jellemzően hotelekben, panziókban – megszálló 18 év feletti vendégek fizetik tartózkodásuk után, így Fekete Dávid szerint az adat azt jelzi, hogy az évek óta felfutóban lévő turizmus tovább bővült, miközben hátravan még az általában erősnek számító adventi időszak.Győr egyébként tavaly 27 milliárd forint adóbevételre tett szert. Az összeg a 2016-os számot 1,3 milliárd, a 2015-öset nagyjából 4 milliárd, a 2014-eset bő 6 milliárd, a 2013-asat pedig több mint 9 milliárd forinttal haladta meg.