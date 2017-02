Adjon új nevet az abdai falunapnak! Még pénzt is nyerhet

Abda Község Önkormányzata pénzdíjas névpályázatot hirdet a „Falunap" rendezvénye új elnevezésére.



A pályázatokat február 13. és március 23. között lehet benyújtani személyesen ügyfélfogadási időben az önkormányzat titkárságán, vagy beküldeni Abda Község Önkormányzata 9151 Abda, Szent István u. 3. címre. (Postai beküldés esetén a két lezárt kis borítékot egy harmadik nagyobb borítékban kell küldeni és a feladóból ne derüljön ki a pályázó személye!) A pályázat egyfordulós.



A pályázat beérkezésének határideje 2017. március 23. 12 óra.



Egy pályázatban egy névajánlatot lehet leadni és a javaslatot indokolni. Egy pályázó több ötletével is pályázhat, de ezeket külön-külön kell benyújtani.



Az új elnevezéssel egyedivé kívánjuk tenni a rendezvényünket és az általános „Falunap" kifejezést a jövőben mellőzni.



Az új elnevezés közvetítheti községünk valamely hagyományát vagy értékét, melyre a jövőben akár épülhet ez a rendezvényünk. Az új elnevezés kötheti a rendezvényt egy új, most kitalált tematikához is (valamilyen helyi étel, termék, termény vagy gyümölcs). Mindkét esetben kérjük a pályázót, hogy bővebben fejtse ki ötletét és indokolja annak abdai kötődését.



A pályázat nyertese 30.000 forint díjazásban részesül, a második legjobb nevet beküldő 20.000 forint, a harmadik legjobb pedig 10.000 forint díjat kap.



Minden pályázathoz kettő lezárt borítékot kell leadni!



- Az egyikben csak a javasolt új elnevezés és ennek indokolása lehet. Erre a borítékra kívülről csak a JELIGÉT és a PÁLYAZAT szót szabad ráírni!



- A másik – szintén lezárt – boríték külsején szintén csak a JELIGE és az ADATOK szó szerepeljen, belsejében pedig a pályázó, neve telefonszáma, címe és e-mail címe.



A névadó pályázaton pályázhat Abda bármelyik polgára, Abdáról elszármazott, vagy Abdát kedvelő polgár. Az eredményről Abda Község Önkormányzatának képviselő testülete dönt.



A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatot benyújtók egyidejűleg tudomásul veszik, hogy a benyújtott pályázataik tartalmi elemeit – eredménytől és díjazástól függetlenül – az önkormányzat szabadon felhasználhatja a jövőben.