Áder János a rezidenciáján fogadta az értelmi sérült győri sportolókat - fotók

Két éve a Los Angeles-i nyári Speciális Olimpián is megmutatták tudásukat győri értelmi sérült sportolók. Akkor női labdarúgásban voltak érdekeltek a kisalföldi sportolók, most a padlóhoki válogatottba kaptak meghívót. Az angyalok városában Barack Obama köszöntötte a sportolókat, Michael Phelps zászlóvivőként volt jelen. A zseniális úszóSzünstein Mónika győri edzővel.Egy biztos: az osztrákok is kitesznek magukért a március 14-24. között tartott seregszemlén. A házigazdák világszínvonalú sportpályákat bocsátanak az indulók részére. Marcel Hirscher világbajnok alpesi síző a helyszínen fog szurkolni. A magyar csapat eskütétele a napokban volt a Sándor Palotában. Áder János köztársasági elnök sok sikert kívánt a sportolóknak.A győri válogatottak Király Arnold, Péntek János és Sivinger Márton hét éve padlóhokiznak. "Ez egy sok futásos játék, rengeteget kell mozogni a pályán. Nem véletlenül, hasonló sorcserék vannak, mint jégkorongban. Arnold, János és Márton rendszeresen részt vesznek a hazai padlóhoki mérkőzéseken" - mondta Szünstein Mónika. A győri testnevelő tanár a Győri Műszaki SZC Szabóky Adolf Szakiskolájában tanította a három válogatottat, a helyi Staféta DSE színeiben külön foglalkozott a három fiatalemberrel. "A fiataloknak óriási megtiszteltetés, hogy a köztársasági elnök fogadta őket a rezidenciáján. Válogatottaknak járó felszerelést kapnak, büszkén viselik a magyar melegítőt. Ezúttal nem leszek a csapat hivatalos tagja, de egy-két napra tervezem, hogy Grazba utazzak. Szeretnék a helyszínen szurkolni a magyar csapatnak és persze a győri fiataloknak" - közölte Szünstein Mónika.A padlóhoki mellett a műkorcsolyázók, a gyorskorcsolyázók versenyét és a floorball tornát bonyolítják Grazban. Összesen 2700 sportoló és 107 nemzet delegációja jelezte indulását az ausztriai téli Speciális Játékokon. A magyar csapat 45 fős lesz.