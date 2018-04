Áder a klímaváltozásról Mezőörsön: megelőzés fontosabb és olcsóbb, mint a kárenyhítés

A klímaváltozás okozta károk megelőzése sokkal fontosabb és olcsóbb, mint a kárenyhítés - hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök szerdán a Győr-Moson-Sopron megyei Mezőörsön, a Magyar Műhely Közhasznú Alapítvány 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.Az alapítvány által működtetett általános és középiskola diákjainak tartott, videókkal, fotókkal és kísérletekkel illusztrált előadásában az államfő arról is beszélt, hogy a klímaváltozás milyen társadalmi, szociális és egészségügyi problémákat okoz.Hozzáfűzte, hogy ha a diákok tenni szeretnének a mindennapokban a klímaváltozás ellen, akkor sokat segít, ha a vízfogyasztás csökkentésére, a szelektív hulladékgyűjtésre és a fosszilis energiák használatának visszaszorítására törekszenek.Mindezek mellett olyan szakemberek lehetnek belőlük, akik szárazságtűrő növényeket nemesítenek, olyan városokat terveznek, amik az ökológiai lábnyomukat úgy csökkentik, hogy közben az életszínvonal megmarad és energiatárolókat terveznek, mert a jövőben ezekre nagy szükség lesz.Előadásában hangsúlyozta, hogy 1999 és 2014 között a bruttó hazai termék (GDP) Magyarországon 31 százalékkal nőtt, az energia felhasználás viszont közel 20 százalékkal, az üvegházhatású gázok kibocsátása pedig negyven százalékkal csökkent. Bár 2014 óta a jelentős tranzit forgalom növekedés miatt nőtt a károsanyag kibocsátás mértéke, de a világon ma is mindössze 21 olyan ország van, mint Magyarország, ahol nőtt a GDP, viszont csökkent az ökológiai lábnyom. Az alternatív energiák használatának bővítése épp ezért fontos feladat - tette hozzá.Magyarországnak is szembesülnie kell azzal, hogy egyre kevesebb vízből kell majd gazdálkodni, mert egy tanulmány szerint Európában a Kárpát-medence az a terület, ahol a leginkább érezteti hatását a klímaváltozás. Érezhetőek az aszályok, s a hirtelen lezúduló csapadékok miatt az árvizek rekordokat döntenek - mondta Áder János.Nem lehet homokokba dugni a fejünket - jelentette ki, mert bár a politikusok foglalkoznak a klímaváltozás témájával, de csak érintőlegesen, pedig kutatók szerint is a klímaváltozás egyik következménye a tömeges migráció vagy a háborúk.A mezőörsi Magyar Műhely Közhasznú Alapítvány 25 éve jött létre civil kezdeményezésre azzal a céllal, hogy felkarolja a környék fiataljait és támogassa a térség kulturális fejlődését. Az elmúlt negyed évszázadban általános iskolát, gimnáziumot és népfőiskolát alapítottak.