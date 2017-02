A zavart fiatal előbb megállított egy buszt, majd kirakatot tört be Győrben - fotók

A rendelkezésre álló adatok szerint február 19-én 6 óra 5 perckor egy zavartan viselkedő férfi az egyik helyi járatú autóbusz elé ugrott Győrben, így kényszerítve megállásra a járművet. Miután felszállt a buszra a sofőrt felszólította, hogy hívja fel a rendőrséget, mert őt valaki üldözi, majd kikapta a buszvezető kezéből a telefont és elfutott. A férfi a sofőr telefonját később eldobta - közölte a rendőrség.Kis idő múlva az ismeretlen egy másik telefonszámról a rendőrség 112-es segélyhívó számát is felhívta, majd elismételte, hogy őt üldözik. Azt is mondta, hogy ha nem tesznek valamit, akkor be fogja törni az egyik győri élelmiszerüzlet ablakát. Mire a rendőrök kiértek az ismeretlen telefonáló egy szemetes edénnyel bezúzta az üzlet kirakatát. A rendőrök adatgyűjtést követően néhány órán belül beazonosították és elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított G. Sz. 23 éves győri lakost.A férfit előállították a győri rendőrkapitányságra, ahol vele szemben drogtesztet alkalmaztak, ami pozitív eredményt mutatott. A nyomozók G. Sz.-t rongálás vétsége, valamint kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták. A férfi elismerte a bűncselekmények elkövetését.