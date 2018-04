A vörös csillag ott maradhat a Heinekenen

Bírói indoklás - Ha a vörös csillag sörösdobozokon van, az nem hozható összefüggésbe az önkényuralmi jelképpel. Fotó: Magasi Dávid

Dr. Meggyes Géza törvényszéki bíró járt el első fokon az ügyben. Fotó: H. Baranyai Edina

A tűz, a víz, a levegő, a föld és az ötödik: a mágikus elem szállt szembe a kommunizmus jelképével a Győri Törvényszéken. A Heineken (alperes) ugyanis azt állítja, hogy az ötágú vörös csillag a négy plusz egy elemet jelképezi, ráadásul már 1889 óta használják, így semmi köze az önkényuralmi szimbólumhoz.A céggel szemben pert indító fideszes politikus, Menczer Erzsébet (felperes) viszont azzal érvelt, hogy a magyarsághoz kapcsolódó személyiségi jogait sérti a vörös csillag márkajel, amely Magyarországon kikezdhetetlenül a kommunizmust juttatja az emberek eszébe. Azt a rendszert, amely sokak mellett őt és a családját is üldözte.A vörös csillagról szóló jogi vita egy éve, 2017 márciusában kezdődött, tegnap a győri bíróságon viszont egészen gyorsan véget ért. Igaz, egyelőre nem jogerősen. A Győri Törvényszék bírája elutasította a fideszes politikus kérelmét, jogilag azzal az indokkal, hogy Menczer személyiségi jogait a polgári törvénykönyv szerint csak akkor sérthetné meg a Heineken, ha a felperes személyében is érintett lenne. Erről viszont nincs szó, így jogi alapja sincs egy ilyen kérelemnek.Nemcsak formai szempontból, hanem érdemben is elutasította a keresetet a bíróság, mondván, hogy bár köztudomású tény, a vörös csillag az önkényuralmi rendszert jelképezi, de nem ez az egyetlen jelentése. Vizsgálni kell a felhasználás célját is. Ha a vörös csillag sörösdobozokon van, az nem hozható összefüggésbe az önkényuralmi jelképpel, ráadásul az alperes társaság régebben használja a csillagot a márkajelén, mint ahogy azt a kommunista rendszer „feltalálta volna".Jogilag lehetne tovább csűrni-csavarni az ügyet, elemezni a jogi érveket pró és kontra, de mert ma este ez úgyis könnyen leellenőrizhető, legyen a végszó az alperesé, vagyis a Heineken jogászáé: „Azon túl, hogy ha valóban jogsértő lenne a vörös csillag használata, akkor a magyar állam már rég beavatkozhatott volna ennek megszüntetéséért; van még egy nyomós érv. A magyar közszolgálati televízió is rendszeresen közvetít olyan sporteseményeket, amelyeken a Heineken neve, logója és a vörös csillag is feltűnik – ilyen például az UEFA Bajnokok Ligája."Az elsőfokú határozat kézhezvétele után 15 napja van a felperesnek eldönteni, hogy tovább harcol-e a Heineken vörös csillagja ellen, vagyis fellebbez-e az ítélet ellen vagy sem. A Heineken-címkéken mindenesetre egyelőre biztosan nem kell változtatni.