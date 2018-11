Tavaly 31 tyúkja, később a terménydarálója, most 11 zsák kukoricája bánta: másfél év alatt ötször loptak ismeretlenek Németh Istvánék hétvégi házából. A napokban ahhoz a győrszentiváni asszonyhoz is betörtek, akinél mindenszentekkor egy ˝áramszolgáltatós˝ csaló figyelte meg, hol tartja a pénzt. A rendőrség figyelmeztet: ne dőljünk be a trükkös tolvajoknak.