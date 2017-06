A vendéglátásról kérdezhetnek - Várjuk leveleiket!

A vendéglátásra is vonatkoznak fogyasztóvédelmi szabályok, ha gondunk van, jelezhetjük panaszunkat, élhetünk jogainkkal. Ha például étterembe megyünk, akkor elvárhatjuk, hogy azt kapjuk, amit megrendeltünk és az friss alapanyagokból készüljön, megfelelő minőségű legyen. Ha nem ezt tapasztaljuk, érdemes rögtön jelezni a felszolgálónak, kérhetjük, hogy hozzanak másik, megfelelően elkészített ételt, vagy akár azt is, szállítsák le a feltálalt árát.Ha ezt az igényünket nem veszik komolyan, érdemes beírni a történteket a vásárlók könyvébe, arra a vállalkozás köteles harminc napon belül írásban válaszolni, eljárását megindokolni. Ha ezt nem teszi meg, bejelentést tehetünk a kormányhivatal illetékes járási hivatalában. Arra viszont önmagában nem alapozhatjuk kifogásunkat, hogy nem ízlik az elénk tálalt étel, mert ez szubjektív.

A nyári melegben különösen fontos, hogy ha élelmiszer-biztonsági szabálytalanságot észlelünk, azaz, ha vásárláskor, étkezéskor olyan szabálytalanságot látunk, ami veszélyeztetheti az élelmiszert, így egészségünket is, akkor bejelentést tehetünk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (Nébih) az ingyenesen hívható zöld számán (80/263-244).Amikor eldöntjük, elmegyünk-e egy étterembe, kávézóba, sörözőbe, akkor a kínálat meghirdetett ára is befolyásol minket. Jó tudni, hogy a vendéglátó üzletekben étel- és itallapot, árlapot kell alkalmazni. Azokon jól olvashatóan kell, hogy szerepeljen a termék neve mellett az ára is, forintban. Azt is fel kell tüntetni – az egyes ételek, italok, készítmények, termékek jellegétől függően –, hogy az ár milyen mértékegységben megállapított és mekkora mennyiségre vonatkozik.A vendéglátás témájában a leveleket július 3-án délig várjuk a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail címre és a szerkesztőség postacímére. A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda szakértői válaszolnak akérdésekre, tanácsaikat lapunkban jelentetjük meg.