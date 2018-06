`A vége gyilkos volt´ - Tomi Rocky lábak nélkül 14 kilométert úszott a Mosoni-Dunában - videó, fotók

A hűvös reggelből délre nyári melegre fordult az idő. Ahogy haladtak az úszók, úgy szélesedett a Mosoni-Duna, 10-11 km után már alig volt sodrás. Patkás Tomi és ép úszó társa, Nagy Krisztián nem sokkal déli 12 óra előtt pillantották meg a Jedlik hidat a folyóban."A híd látványa mézesmadzag volt. Az utolsó két km gyilkos volt, többször úgy éreztem, hogy a Rába visszaduzzadó vize szinte nyom bennünket hátra. Jó nagy falat volt a 14 km, erősen meg kell rágnom ezt az úszást, de sikerült" - mondta a győri Aranyparton a mozgáskorlátozott úszó. Tomi és Krisztián 3 óra alatt teljesítette a 14 km-et a folyóban Kunszigettől Győrig."Eleinte hideg volt a víz, aztán amikor Rábca torkolatának közelében jártunk 22-23 fokos víznek örültünk. Ez a középső szakasz volt a legélvezetesebb, az Abdához közeli zsilipen simán átjutottunk. A Mosoni-Duna győri szakasza belőlem is rengeteget kivett a visszaduzzadó víz miatt. Próbáltam Tomi tempóját tartani, tudatosan készültem arra, hogy lassítsam magam. Ez volt a fő célunk, hogy megmutassuk: az ép és a mozgáskorlátozott emberek közösen is sportolhatnak. Ehhez nem kell más, mint figyelni a másikra" - hallottuk Nagy Krisztiántól.A két úszót gyerekzsivaj és taps köszöntötte a győri szabad strandon. Miután kifújták magukat, Tominak arra is maradt ereje, hogy a győri és a város környéki természetet népszerűsítse. "Csodaszép utunk volt a folyó mentén. Érdemes barangolni a Mosoni-Dunának ezen a szakaszán. Először azért csónakkal tegyék. Amikor bejártuk az útvonalat, kis hajóban ülve jóval rövidebb ideig tartott a Szúnyogsziget felfedezése, mint a vízben úszva" - búcsúzott a mozgáskorlátozott úszó a rá jellemző mosollyal.Tomiék elhagyták Győrzámolyt, Győrújfalu felé tartottak épp, amikor ezek a felvételek készültek.Körülbelül kéttucatnyi ember volt kíváncsi a kunszigeti csónakkikötőnél arra szombat délelőtt negyed 10 órakor, ahogy Tomi Rocky és Nagy Krisztián vízbe csobbant a 18 fokos Mosoni-Dunába. Mint arról a héten, a győri mozgáskorlátozott úszó, Patkás Tomi 14 km-es távot akar legyőzni a folyóban Kunsziget és Győr között.A Mosoni-Duna vízének hőmérséklete messze az ideálistól, így az úszók számára az energiapótlás - meleg tea és energiaitalok segítségével - kulcsfontosságú lesz. A paraúszást biztosító doktornő erre külön felhívta Tomi és ép úszó társa, Nagy Krisztián figyelmét. Az úszók meleget adó neoprén dresszben vágtak neki a kihívásnak. Szükségük is van a speciális ruhára. Mozdulatlan ember 18 fokos vízben akár négy perc alatt meghalhat...A "sérülten is sportosan" mottójú paraúszást a Győri Búvár Sportegyesület, a Fertő Tavi Vízi Polgárőr Egyesület biztosítja és a győri Red Water is támogatja egy csónakkal. Tomiékat négy kis hajó követi.A Mosoni-Duna sodrása a vártnál gyorsabb volt szombat reggel, így 12 óránál akár előbb is megérkezhetnek az úszók a győri Aranypartra. Aki szeretné látni a nem mindennapi úszás célba érését, ebédidőben látogasson a "Lapos tanszékre". Tudósításunkat frissítjük.