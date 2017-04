A vakokat segítő kattogók zavarják a lakókat Győrben - videó, fotók

A vakvezető kutyák szeme



"Egyszer, ha úgy alakul, nézzetek bele egy vakvezető kutya szemébe. Olyat láthattok benne, ami az emberekből javarészt már régen kiveszett" - szól a vakvezető kutyákat méltató egyik mondás. A vakvezető kutyák világnapját minden évben április 27-én tartják.

Borsodi Erzsébetet eddig három vakvezető kutya segítette. Korábban Mira, a fekete labrador és Speedy, a golden retriever volt a támasza, most Gesztenye. A két éves labrador 8 hónapos kiképzés után vizsgázott most sikeresen a gazdájával."15 feladatot oldottunk meg és egy hosszabb útvonalon haladtunk végig. Akad pár dolog, amiben össze kell még csiszolódnunk, de már most nagyon jó kutya Gesztenye" - mondta Borsodi Erzsébet. Miközben a Belvárosban beszéltünk, egy hölgy kutyája játszott volna Gesztenyével. Ezt udvariasan visszautasította Erzsébet: a vakvezető kutyák mindig munkát végeznek gazdájukkal az utcán. "Ha hazaérünk, Gesztenye játékos énje előtérbe kerül. Imád birkózni, labdát, botot visszahozni. Sokat foglalkozom vele, hogy érezze, mennyire fontos nekem" - mondta a győri nő.Borsodi Erzsébet a vakokat érzékenyen érintő témát vetett fel. "Azt tapasztalom a győri gyalogátkelőhelyeken, hogy az utóbbi időben egyre több kattogó dobozt halkul vagy némul el. Hasonló gondok vannak a városi buszközlekedést segítő totemoszlopokkal. Több helyen azt a választ kaptam, hogy a lakókat zavarják a hangok. Kérem, vegyék figyelembe, hogy nélkülük nem tudunk tájékozódni" - hallottuk Erzsébettől."Főleg nyáron érkeznek hozzánk panaszok, hogy a hajnali és az esti órákban idegesítő a kattogók hangja. A látássérültek érdekében mindig a toleranciát helyezzük előtérbe a panaszt tevőnél. Elnémítás az általunk kezelt önkormányzati csomópontokban nem történt" - mondta Máthé-Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke."A győri információs oszlopok hangerejét minden oszlopnál egyedileg, a lakóépületek közelségére való tekintettel állítottuk be" - kezdte Kuti Piroska. Az ÉNYKK kommunikációs vezetője hozzátette: a busztársaságtól senki nem kérte a totemoszlopok elnémítását. A 24 győri információs oszlop esetében naponta egy-kétszer fordul elő üzemzavar. A hibás oszlopok újraindítása csak munkanapokon történik."A Magyar Közút számos megkeresést kapott, hogy a lakóházakhoz közeli kattogók zavarják az éjszakai nyugalmat. Kilenc csomópontban módosítottuk a programbeállítását úgy, hogy az esti órákban megszűnik a kattogó hang" - tudtuk meg Kósa Veronikától.A Közút megbízott kommunikációs osztályvezetője megjegyezte: a Győr Arrabona Lions Clubbal közösen több csomópontban szereltek hangjelző készülékeket. "Az átprogramozás jelentős költséggel jár, ezért kértük a Lions Clubot, hogy az új dobozok helyszín-választásánál figyeljenek a lakókörnyezetre. Újabb panaszok esetén az átalakítás költségeit nem vállaljuk" - zárta szavait Kósa Veronika.