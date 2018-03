A tűz martalékává vált a győrszentiváni család otthona - fotók

Vizi Zsuzsanna reméli, hogy elfelejthetik a rémálmot és visszaköltözhetnek az otthonukba. Fotó: Mészáros Mátyás

A családi ház a tűz pusztítása után. Fotó: Mészáros Mátyás

Olvasóink jóvoltából 150 ezer forint



A Jóakarat hídja révén 150 ezer forintban részesült a család. A Lapcom Média Alapítvány a Kisalföld Olvasóitól kapja a támogatást, amivel segítjük a bajbajutottakat.

"Nem voltam otthon, a fiam vette észre a füstöt a szobámban. Rögtön hívta a tűzoltókat, a 83 éves édesanyámat, a kutyát, a cicákat menekítette a házból. Volt annyi lélekjelenléte, hogy a gázcsapot elzárta. Olyan gyorsan terjedtek a lángok, hogy nem volt esélye megállítani a tüzet" - elevenítette fel a borzalmas napot Vizi Zsuzsanna. A 83 éves nagymamát 48 órás megfigyelésre benn tartották a Petz-kórházban.A győrszentiváni Váci utcában feltehetően elektromos zárlat okozhatta a tüzet. A családnak van biztosítása. "Jött a kárszakértő, abban maradtunk, hogy tételesen összeírom, mi a kárunk. Reméljük, hogy a kárrendezés rövid időn belül megtörténik" - mondta az elkeseredett asszony. Több nappal a tűz pusztítása után is borzalmasak a viszonyok a családi házban. A korom szaga orrfacsaró a kiégett szobában. Az ablaktól kezdve minden berendezés, bútor a tűz martalékává vált. Az ide vezető előszoba is "elesett". A fürdőben, a konyhában is látszik a tűz pusztítása.Vigasz a közösségi összefogás, amit a győrszentiváni család tapasztalt a tűz után. "Nem tudtunk volna hova menni, miután tönkre ment az otthonunk. A katasztrófavédelem közvetítésével két éjszakát tölthettünk a Széchenyi-egyetem kollégiumában. A rendőrök vittek el bennünket a kollégiumba. Nagyon emberi volt, ahogy foglalkoztak velünk. Szeretném megköszönni a segítséget" - hallottuk Vizi Zsuzsannától.A szomszédok is a család mellett vannak. Zsuzsáék három kölyökkecskéjét befogadják egy póniló mellé. Az asszony munkahelyén, a győri állatkertben azonnal gyűjtést szerveztek. A főleg Győrszentivánon működő "" Facebook-csoport közreműködésével egy helyi házaspár állja egy nyolc köbméteres konténer árát, amibe a törmeléket rakják.Mindent elmond az összefogásról, hogy amikor a konténert szállító komáromi vállalkozó megtudta a tűz pusztítását, rögtön engedett az árból. Itt jegyezzük meg: a szénné égett berendezéseket sehol nem fogadták Győr környékén. Így hiába ajánlották fel a környékbeliek, hogy utánfutóval elszállítják a törmeléket. A kőműves és villanyszerelő is ingyen vállalja a ház javítását.Zsuzsa családja Újvárosban kapott szükséglakást egy hónapra 16 ezer forint plusz rezsiért. A Kossuth utcai otthont hat hónapig használhatják. "Bízom benne, hogy fél év alatt minden megoldódik" - búcsúzott Vizi Zsuzsanna. Elnézve a szép kertet és veteményest a ház mögött, megértjük, ahogy küzd otthonáért a győrszentiváni család. Szurkolunk nekik.