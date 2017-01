Igazságügyi szakértőként is felkérik büntetőügyekben a pszichiáter-főorvosként, kórházigazgatóként, majd régiós egészségügyi vezetőként dolgozó dr. Varga Gábort. A Tompa Eszter-gyilkosság kapcsán az olvasókban és bennem megfogalmazódott kérdésekkel kerestem fel a győri szakembert. Természetesen teoretikusnak kell tekinteni a felvetéseket és a válaszokat is, de Varga mondatai, mint mindig, most is egyenesek, lebilincselőek.