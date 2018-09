A tévében is látható, a rádióban hallható Nikolett, a téti nótaénekes

Hajnal Nikolett már tíz éve énekel színpadon is nótákat.

A fiatal téti tanító nótaénekesi pályája 2008-ban kezdődött el, Tarnai Kiss László foglalkozott a hangképzésével is. 2012-ben már a Nóta TV versenyének, a Nótasztárnak a döntőse volt, egyéves tévészerződést kapott, több felvételt készítettek vele. A Lerner Ferenc- és az aranykoszorús énekesi díj pedig még inkább arra ösztönözte, hogy magyar nótákat énekeljen.– Úgy gondolom, a hungarikumok közé tartozik a magyar nóta is, és tennünk kell azért, hogy élő hagyomány maradjon – hangsúlyozta Hajnal Nikolett, akit 2013-ban meghívott a Muzsika TV a Mi, muzsikuslelkek című műsorába. A Dankó Rádió stúdiójában is készültek felvételei, ezeket szinte mindennap hallani lehet ezen az adón, és a kívánságműsorban kérhetik a hallgatók, hogy Nikolett előadásában játsszanak le például csárdásokat.– Nagy öröm volt számomra, hogy a rádióban a híres, Liszt Ferenc Díjjal kitüntetett klarinétművész, Kállai Kiss Ernő és fia, ifjabb Kállai Kiss Ernő prímás kísért. Csodálatosan muzsikálnak – mondta el az énekes. Nótáiból ranglistán szerepel a Ne hallgass az emberekre kezdetű szám. Ezzel vált országszerte ismertté, sőt, határainkon túl is. Tavalyelőtt pedig újra felvételeket készített vele a Muzsika TV stábja. Ezúttal ifj. Déki Lakatos Sándor prímás és zenekara kísérte, akik már bejárták a világot. Ősztől ezeket a felvételeket az RTL Klub is sugározza.Idén cserszegtomaji műsorát rögzítette a Dankó Rádió, amikor Szalai Antal és zenekara kísérte és az elmúlt hónapokban is rengeteg fellépése volt. Győr-Moson-Sopron megyében ifj. Greznár Zoltán és Németh Rudolf zenekarára számíthat. S továbbra is a téti Kisfaludy Károly Általános Iskolában tanít, mint ének-zene tanár, tanító és fejlesztőpedagógus. Tanítványaival a népdalénekléssel is foglalkozik. Több tehetséges gyermeket segít abban, hogy a torkában lévő csodálatos kincset fejleszthesse. Számos sikert értek el diákjai különböző versenyeken, így öregbítették iskolájuk hírnevét.– A nótaéneklés a népdalok megszeretésével kezdődik, mivel a két műfaj közel áll egymáshoz. Három tanítványom már zenekar kíséretével énekel csárdásokat, hallgatókat, de szívesen foglalkozom az idősebb korosztály tagjaival is. Tizenkét éve vagyok a téti Hajnalcsillag Dalkör szakmai vezetője. Hetente próbálunk, készülünk fellépéseinkre. Repertoárunkban szerepelnek népdalok, nóták, operettek, slágerek is – jegyezte meg Nikolett, akit a környékbeliek nótaesteken, falunapokon, fesztiválokon is hallhatnak.A közönség soraiban egyre több a fiatal és vele együtt énekelnek. Annak is örül, hogy azokkal az ismert nótaénekesekkel, művészekkel, akiket régen a tévé képernyője előtt ülve csodált, ma már együtt léphet fel. Augusztus végén például Kolozsváron énekelhet a magyar napok nótagáláján, a Magyar nóta határok nélkül műsorban, amit ötvenezer ember követhet figyelemmel.