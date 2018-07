A Taps-díj bizonyítja: Marjai Lili Anna előrelépett a háttérből

A Győri Balett PianoPlays című előadásában Marjai Lili Anna. Közreműködik: Balázs János Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, érdemes művész. Fotó: Éder Vera

Komoly gondolatok, érdemes figyelni rájuk, mert akitől származnak, az idei TAPS-díjjal egy csapásra a Győri Balett ismertebb művészei közé lépett.– Bizonyítani kellett, és főként évek kemény munkája, hogy rátaláljak a saját utamra. Rám is teljes mértékben illett a minden kezdet nehéz mondás igazsága. De később döntőnek bizonyult, hogy élni tudtam a különböző okok miatt megkapott nagyobb lehetőségekkel. És hogy a mostani irány helyes, arra talán bizonyíték a TAPS-díj eredménye. Nagyon örülök neki, de annak még jobban, hogy rangos mezőnyben kaptam meg, és azt is tudom, mind a három kitűnő kollégám gratulációja őszinte volt. Mint ahogy én is ezt és így tettem volna, ha közülük valaki kerül ki győztesen, és nagyon remélem, hogy a már többször jelölt Jekli Zoltán is kiérdemli majd ezt az elismerést.– Éppen Budapesten próbáltuk a premier előtt a PianoPlays című darabot, majd utána a szokott módon beszélgettünk a Művészetek Palotája büféjében a küszöbönálló feladatainkról, a szükséges korrekciókról. Aztán megjelent Kiss János igazgató és közölte, hogy megvan a győri TAPS-gála balettos végeredménye, majd egy pici hatásszünetet tartva kimondta a nevemet.

Először fel sem fogtam, hogy mit mondott az igazgatóm, aztán még napokig azon töprengtem, nem álmodom-e az egészet. Ma már letisztult bennem a TAPS-díj hatása, nagyon-nagyon boldoggá tett, és köszönöm a közönség bizalmát, szavazatait"

A skarlát betű című balettben középen Marjai Lili Anna, akit a Kisalföld olvasói az évad legjobb táncosának választottak. Fotó: M. M.

- Marjai Lili Anna– Egyik esemény követte a másikat, azóta túl vagyunk egy háromnapos berlini turnén, ahol a Rómeó és Júliával léptünk fel. Győrben volt egy Boleró-felújításunk, egy zárt körű előadáson a Romance-ot táncoltuk. Ehhez jött a budapesti bemutatót követően a Magyar Táncfesztivál nyitányán a PianoPlays, és ugyancsak a fesztivál alkalmából került a győri közönség elé az Antigoné. És persze próbák, próbák, gyakorlatok…– Nagyon hosszú és nagyon fárasztó évad volt, de úgy fogalmaznék, számomra meglepően jól sikerült. Kisszólót táncoltam A skarlát betűben, az Antigonéban Eurüdikét játszottam, a PianoPlaysben pedig egy szép, a reményről szóló rész eltáncolása adta a feladatot. Ha szabad élni a közhellyel, akkor hab a tortán, ha mindezek mellé odateszem a tökéletesség gömbjét. És persze nagyon-nagyon remélem, hogy a társulattal együtt a következő évadban is sok örömöt és élményt tudunk majd nyújtani a közönségünknek.– Feladatokból nincs hiány az új szezonban sem, bőven lesz részünk bemutatókban, előadásokban, hazai és külföldi megmérettetésekben. Mindamellett kíváncsian várjuk az előkészületeit a jövő nyári költözésnek, hiszen igazi kihívásnak ígérkezik majd a színház felújítása idején az Olimpiai Sportparkban is megfelelni a velünk szemben támasztott igényeknek. De a nyár sem lesz teljesen eseménytelen, mert részben az autóvezetés megtanulására adtam a fejemet, de mellette a hivatásomnak sem szeretnék teljesen hátat fordítani, ezért tervezem néhány kulturális fesztivál meglátogatását. És azért talán belefér még a következő hetekbe egy kis horvátországi lazítás is.