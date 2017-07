A TAPS-díj a hab Bede-Fazekas Csaba tortáján

Bede-Fazekas Csabának Csomós Mari adta át a TAPS-díjat, amit az olvasókszavaztak meg. Fotók: Kisalföld-archívum

– Szeretem a nyarat a kikapcsolódásra használni, teljes mértékben fizikai és lelki feltöltődést jelent számomra. Talán meglepő, de igazán elengedni magam csak itthon, a megszokott környezetemben tudom. Már fárasztónak tartom a hosszú utazásra készülődést, az azzal járó csomagolással együtt, nem vágyom kalandokra. Viszont Magonyi Zsolt barátom meghívására családommal együtt ellátogattam Pécsre, ahol láthattam egy fantasztikus Traviata-előadást, mely után ismét találkozhattam Plácido Domingóval. Roppant büszke voltam kollégáimra, különösen Lázin Beatrixra, aki méltó partnere volt a világsztárnak, a győri énekkar pedig álomszépen szólt a szabadtéri színpadon. A Szegedi Szabadtéri Játékokon egy nagyon szép Tosca-előadást láthattunk kiváló magyar szereposztásban a Dóm tér színpadán. Ezek mellett még a wimbledoni teniszbajnokságot emelném ki, amelyet végigizgultam a televízió előtt.

Posonyi Takács László, mint Arany János és Bede-Fazekas Csaba Arany György szerepében Kszel Attila Arany című színművében.

– Nem titok, régóta nagy szurkolója vagyok a klasszis svájci játékosnak. Már nem a legfiatalabb korában tudott a csúcsra visszatérni és érvényre juttatni azt a stílust, amelyet mi valaha idehaza úri tenisznek hívtunk. Az ő végtelenül ötletes, szinte művészi játékától elegánsan könnyednek tűnnek az egyébként utánozhatatlan ütések is. Szomorú belegondolni, hogy mi lesz majd a teniszsporttal nélküle.– Való igaz, csupa kellemes feladatban volt részem. Kezdve a Beatles.hu-val, amelyben igazi kabinetszerepet kaptam. A Beatles.hu-ban az angolul énekelt dalok mellett kivételnek számít a koromhoz igazított jelenetem, benne a magyar szövegemmel: fogaim épek, hajam se hull, EKG-m is jó…Aztán következett Germont György harmadszori győri megformálása a Traviatában, amely olyan mutatós középszerep, s amelyet még komolyabb fizikai igénybevétel nélkül lehet játszani, énekelni. Az előadás híre eljutott a fővárosba, a Primavera Fesztivál keretében az Erkel Színházban is előadtuk. Ugyanitt az Operakaland sorozatban négyszer énekelhettem a Bánk bán Tiborcát. Két szép szerep, így valóban különleges élményeket kaptam az operától búcsúzván, s ezt még tetézte, hogy meghívást kaptam a felújítás miatt bezáró operaház évadzáró Csillagóra gálaműsorába.

– Így tervezem, a következő évadban két nagyszínházi produkcióban, Shakespeare Makrancos Katájában és a francia szerző, Feydeau Bolha a fülben című bohózatában kaptam szerepet. Eddig is örömmel játszottam a Kisfaludy Teremben Kszel Attila alkotásaiban, nagyon szerettem a költő Arany János édesapját életre kelteni, A Pál utcai fiúkban pedig Nemecsek Ernő édesapját, a szabót alakíthattam. A folytatás is megvan Kszel Attila két új darabjában, a Győr török korszakában játszódó Szemben a széllel, valamint a Koldus és királylány című előadásokban lépek a közönség elé. A rendező igazán megérdemelné az országos elismerést is a munkáiért, amelyek nevelnek, tisztességre és hazaszeretetre tanítanak, és ami a legfontosabb, pozitív mondanivalóik a felnőtteknek is szólnak.– Azért volt különösen szívet melengető a siker, mert ezt a díjat Győr város közönségétől kaptam. Úgy érzem, az egész éves teljesítményemet értékeltéka szavazatokkal, és ez roppant megtisztelő.– Továbbra is sok győri pihenést. Szeretném meglátogatni fiaimat, lányomat és unokáimat Budapesten, illetve Diósdon. Tervezem felkeresni a barátomat Balatonfüreden, vele jókat tudunk vitorlázni. És nem maradhat ki a szülővárosom, Sellye sem a sorból. Szerencsére kezdem egyre jobban kiismerni a tavasszal átvett új autómat is, amely jelentősen megkönnyítheti majd ezeket az utakat.Cikkünket a Kisalföld hetente hétfőn megjelenő Kultúra mellékletében olvashatják.